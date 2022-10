“non esiste una persona cattiva ma solo infelice”: il segreto del mondo di Carlo

Gaetano Di Meglio | Da giorni si parla del destino di Don Carlo Candido. Un prete non normale e quel parroco che, 12 anni fa, titolai come “parroco scomodo”. In 12 anni, però, don Carlo ha costruito un mondo attorno a sé. Un mondo che merita un racconto. Un mondo, sensibile, che oggi si trova smarrito, senza il suo leader e senza la loro guida. Ho chiesto ad un pezzo del Puzzle di Carlo di raccontarcelo.

La lettera

I tasselli del puzzle | Mi cimenterò a partire dalle ultime esperienze che solo in ordine cronologico mantengono un loro equilibrio perché don Carlo è totalmente fuori schema, ovvero, non segue una linea, non percorre mai la stessa strada con le stesse modalità, con le stesse persone e gli stessi tempi, lui cambia, stravolge, inventa. Semina, qualche volta raccoglie, mai per sé stesso, sempre per gli altri, qualche altra volta, quando la semina non produce il frutto sperato, trasforma un fallimento in opportunità e occasione di crescita per tutti, lui in primis.

Mentre nasce un’esigenza, quale che sia, lui è già pronto ad affrontarne un’altra, salvo poi considerare eventuali urgenze che ancor prima di presentarsi sono già state risolte, almeno nella sua disorganizzazione mentale. Ha un valido alleato, c’è chi lo chiama Spirito Santo, chi lo chiama Angelo Custode, chi la chiama fortuna, sta di fatto che ha la capacità di creare ponti quando vede separazione, reti quando sente odore di pescato buono. E quanto più disomogenee, per trama, fattura, impostazione, appaiono, tanto più funzionano. E pescano.

A partire dal doposcuola per i ragazzi meno abbienti, che sembrava fino alla fine del quadrimestre scorso un’impresa assolutamente impossibile, per varie ed eventuali che si sono poste come ostacoli da sormontare, con abile saltello, nell’arco di una settimana, resosi conto del tempo che passava infruttuosamente ha organizzato un’equipe composta da docenti, volontari, tutor, responsabili travestite da zie della merenda, membri dei consiglio di istituto, e tanto altro ancora, talché dal 14 febbraio il doposcuola è partito, costante e quotidiano, malgrado il maltempo, con un ingrediente speciale che nessun programma scolastico aveva previsto e nessuna preparazione didattica poteva indicare: l’accoglienza, l’ascolto, l’empatia, il gioco; le pause cariche di intensità, confidenze, espressioni di malumori, tristezze varie e poi gioia , gioia infinita e gratitudine. E siamo arrivati all’esame di terza media festeggiando quelli che ce l’hanno fatta e che una festa non avrebbero potuto averla; finita la scuola, il doposcuola ha dismesso i panni dello studio ed ha incalzato quelli del campus scuola, delle attività estive e tanto altro; se dovessi pensare ad un aggettivo per il nostro parroco direi trasformista, da prete diventa fratello, poi padre, poi organizzatore e infine gelataio. Non poteva trascorrere un solo giorno senza che i bambini avessero il loro gelatino.

Mi viene in mente che nel trambusto organizzativo, di qualunque evenienza si parli, don Carlo ha avuto ospiti, inaspettati, un gruppo di senza tetto provenienti da Napoli ed anche lì ha dato fondo alle sue abilità di profondo conoscitore dell’animo umano. Intendiamoci, non è facile mettere insieme tante persone e di diversa natura, estrazione sociale, religione, formazione eppure lui, per qualche strana ragione riesce a raggruppare persone che mai diresti possano fare qualcosa insieme per il bene comune, eppure riescono ed anche alla grande. Non ripetendosi, mai.

Nella improbabile ipotesi che gli avanzi un po’ di tempo, poiché le sue giornate sono di 26/27 ore, e spazio, non manca mai di fare arrivare quell’attenzione particolare, con un gesto, una carezza, un messaggio, un cioccolatino agli anziani rimasti soli, agli ammalati che non possono deambulare, agli emarginati che in chiesa non entrano, poco importa, entra lui a casa loro. E ci va per davvero, magari utilizzando un passaggio di fortuna.

In ultimo ma non da ultimo, buona parte del suo animo è totalmente rivolto ai giovani, costantemente. Giovani che, come spesso dice, potrebbero essere preda del male del secolo. Male che si traveste da cattiveria e da tante altre cose insane ma che, come insegna don Carlo, poiché “non esiste una persona cattiva ma solo infelice”, meritano attenzione, ascolto, condivisione, comprensione. E allora lui è lì ad ascoltare chi voce non ne ha, a guardare chi non si sente visto, ad attenzionare chi si sente escluso.

Non tutti sanno tutto di lui, non è facile stargli dietro e non è facile sapere tutti i passi che muove poiché lui è restio a divulgare. Lui preferisce fare e chi per un tratto di strada ha la fortuna di percorrere quel percorso, lo ricorda. Poi lo mette in rapida successione con il racconto di un altro ed un altro ancora e solo così, possiamo provare a mettere insieme i tasselli di un puzzle iniziato circa una trentina d’anni fa ed ancora in evoluzione. Il disegno finale? Solo Dio lo conosce, noi possiamo fare da fondo per un lato, per un angolo, per una porzione, il resto, lo sa lui e Lui. Allego una foto che più di ogni altra, lo rappresenta, lui è quello che va avanti e che malgrado tutto, ha sempre uno sguardo, fosse pure con la coda dell’occhio, a chi resta indietro.