Non devono comandare loro! Serve una reazione contro chi accoltella! Una reazione contro questo “schifo di gente!”

La rabbia di mamma Iolanda non deve svanire. Abbiamo bisogno di indignarci e di fare quadrato attorno al Blanco, al suo vocalist e alla famiglia del giovane professionista della notte che sabato notte hanno denunciato, senza timori e senza paura, i protagonisti di questa vile, disumana e delinquenziale aggressione. Un figlio con la passione per la musica, un bravo ragazzo, di buona famiglia e con valori seri che oggi si trova a fare i conti con un fatto di violenza senza spiegazioni e che offende ogni genitori. Non possiamo fare i nomi perché, purtroppo, sono stati solo denunciati, però possiamo iniziare a dire che tutti sanno chi sono.

Che la loro identità è protetta dalla legge, in questo caso, non esclude che tutti quelli che sanno lo facciano sapere. Che tutti insieme ci uniamo a Mamma Iolanda a gridare: ““Che schifo di gente”. Tutti insieme a schierarci, anche in maniera visibile, dal lato di un ragazzo di 28 anni ferito da una coltellata perché qualcuno pensa che “ca cumman io”. No, qui non comandi niente! Qui non hai voce in capitolo! Tutti insieme dobbiamo gridare, insieme, che non comanda loro. Che loro hanno torto e che sono minoranza. E lo possiamo fare senza girarci dall’altra parte e senza fare finta di niente. Non possiamo scrivere, in questo caso, il loro nome e il loro cognome, ma possiamo sollecitare una forte e protesta contro questa “schifo di gente!”

Le parole di mamma Iolanda sono un ferita che fa male ad ogni genitore perché, diciamocelo, sabato sera al Blanco ci poteva essere il figlio di ognuno di noi: “Ma come si può? In mano a chi è finita la nostra isola? Che gente ci circonda? Agghiacciante e doloroso… Il camorrista di turno, insediatosi sull’isola con tanto di locale, pretende il saluto al microfono come riconoscimento del proprio potere. Il ragazzo lo ignora e continua a intrattenere chi nel locale ha voglia di divertirsi…

La richiesta diventa incalzante, il fare sempre più minaccioso. Il ragazzo lo ignora. Minacce, insulti, fino a giungere a quello che nessuno avrebbe potuto immaginare, non qui, non su quest’isola. Mio figlio, lui il vocalist, lui con la passione del canto e della musica da sempre, aggredito alle spalle, dietro la consolle, con coltello alla gola. Per non aver obbedito a chi gli ha gridato ‘ ca cummann io’. Il colpo sferrato lo ha colpito di striscio, per fortuna, “solo quattro/ cinque punti di sutura” ma… Che schifo di gente!!

Abbiamo rischiato grosso. È capitato a mio figlio, poteva capitare a chiunque altro avesse provato a difendere la propria dignità. Molti non sanno più cosa sia, la dignità… Sono addolorata, spaventata, incredula, ferita nell’anima. Non è giusto. Non si può accettare tutto questo. L’isola felice non c’è più”