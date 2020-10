Non da sola: attivo il centro antiviolenza dei Comuni di Ischia e Procida

È attivo il centro antiviolenza “Non Da Sola” sportello di accoglienza per sostenere le donne vittime di violenza e abusi intra ed extra familiare promosso dall’ambito N13 dei Comuni di Ischia e Procida.

Rivolgendosi alle figure professionali individuate è possibile intraprendere un percorso risolutivo per uscire dalla situazione di difficoltà attraverso un ampio ventaglio di opportunità, una rete di supporto per sé e i propri figli e la costruzione dell’autostima.

Non da sola promuove sul territorio la diffusione di una cultura innovativa in relazione alla violenza di genere attraverso percorsi formativi e informativi.

Si avvale della collaborazione e della professionalità di più figure, con la responsabile Dott.ssa Arnalda Falco, criminologa, la Dott.ssa Ilaria Castagna, psicologa e le assistenti sociali dei Comuni, e si rivolge a tutte le donne vittima di ogni forma di violenza. Grazie al protocollo d’intesa “NONDASOLA”, stilato nel novembre 2018, con le forze dell’ordine e il Distretto 36 dell’Asl, – la rete antiviolenza creatasi si afferma come il punto di partenza per poter riprendere il percorso avviato dalla precedente gestione.Lo sportello, situato all’interno del complesso Polifunzionale (ingresso da Via Morgioni) è aperto dal lunedì al venerdì (dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 di martedì e giovedì) garantisce una disponibilità all’accoglienza anche in situazioni di emergenza con un numero di telefono dedicato attivo h24.Tra i servizi offerti: ascolto, accoglienza, assistenza psicologica, assistenza legale, supporto ai minori, orientamento al lavoro, orientamento all’autonomia abitativa.I servizi sono totalmente gratuiti e nel rispetto della privacy e dell’anonimato.Per infoTel: +39 379 20 22 989Mail: ndsischia@gmail.comIndirizzo: Via Morgioni , 99 c/o Istituto Polifunzionale – 80077 Ischia (NA