Non corre buon santo | #4WD

San Paolo sacrificato nello stadio a Lui intitolato in quel di Fuorigrotta. Sant’Antonio messo “in castigo” lontano dall’altare per il periodo natalizio (speriamo non oltre) nella Chiesa dei Frati Minori a Lui dedicata a Ischia. Dalle nostre parti non sembra affatto un buon momento per i Principi della Chiesa!

Nel primo caso, la suggestione della morte improvvisa del grande Diego Armando Maradona l’ha fatta da padrona. Tutti hanno cercato, in modi diversi di cavalcare l’onda emotiva e celebrare la perdita di quel grande campione. E così ha fatto anche il Sindaco di Napoli, che probabilmente avrebbe potuto concepire un atto pubblico ben più equilibrato e ugualmente populistico, magari una sorta di pacifica coabitazione tra il convertito sulla via di Damasco e il Pibe de Oro, così come a Milano tra San Siro e il grande Giuseppe Meazza.

Nel secondo, invece, l’ottimo Padre Maurizio, da circa sedici mesi nuovo Guardiano del Convento in quel della Mandra, ha deciso di celebrare l’Avvento trasferendo Sant’Antonio nella sala antistante la sacrestia e sostituendolo con San Giuseppe e la Madonna poco distante, rappresentando a suo modo la Natività. Sono stato alla messa vespertina lì ieri sera, dopo esser mancato per un po’ in virtù della Novena dell’Immacolata. Gli ho chiesto spiegazioni di questo trattamento al “padrone di casa” e sono stato liquidato con un “liberatevi da certi schemi e date spazio alla fede. Sant’Antonio sta bene anche lì, bello intronato”. Sarò anche troppo legato a quegli schemi, ma anche per Padre Maurizio questa discontinuità ad ogni costo col passato sembra una sorta di consapevole ed irrinunciabile ossessione che, da informazioni assunte, avrebbe anche rivendicato orgogliosamente dall’altare nel corso di una recente omelia.

Oggi è Santa Lucia! E’ al sicuro, oppure c’è da temere che il suo nome alla splendida darsena napoletana su cui s’affaccia Castel dell’Ovo possa essere cambiato presto?