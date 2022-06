Non ci rimane che sperare nel dopo D’Amore. Gli oncologici e la battaglia di Silvio Carcaterra

Silvio Carcaterra (*) | A questo punto, visto che il Direttore D’amore continua a far finta di nulla, dobbiamo solo sperare che l’8 agosto 2022 giunga il prima possibile, così finalmente terminerà il mandato del caro Direttore D’Amore per poi sperare che subentri una persona più di cuore e d’animo buono che possa accogliere senza SE e senza MA l’appello che cerco di portare avanti da diverso tempo.

Un’altra cosa a cui bisogna fare attenzione, e spero proprio di no per noi pazienti oncologici, è che non capiti un ulteriore prolungamento del mandato come è già accaduto. Per questo bisogna confidare nel buon Governatore della Regione Campania De Luca, spero che quest’ultimo non ci sorprenda negativamente.

Mettendomi nei panni del direttore D’Amore capisco che sicuramente – e come è giusto che sia – si troverà di fronte a tante richieste, non credo di essere l’unico ed il solo, però a mio avviso questa richiesta non è da poco, per cui ritengo che poteva profondere maggior impegno e che sicuramente poteva starci qualcosa di più. Invece ad oggi non si è degnato né di una risposta, né di un probabile incontro, ma solo totale indifferenza mostrando lo zero assoluto ad una richiesta legittima e sacrosanta da parte mia e di tante altre persone che lottano per cercare di sconfiggere questo maledetto cancro.

Beh dott. D’Amore, che altro dire, so che per la fine di questo mese si vocifera di un suo probabile ritorno sull’Isola Verde (almeno per quello che c’è rimasto) per cui come dico sempre la speranza è l’ultima a morire. Se magari ci vuole degnare per un ipotetico incontro perlomeno per elencarle i disagi che i pazienti oncologici si trovano ad affrontare nel recarsi in terraferma per soli quattro minuti di radioterapia e code interminabili per effettuare la pet-tac, che forse a Lei non sono chiari e che non ha compreso. Il dispiacere più grande a mio avviso è proprio per quest’ultimo vocabolo: che non ha “compreso”. Come se quest’appello fosse un argomento di normale routine e di banalità, come dire si è fatto sempre cosi per cui continuiamo a stare così… Ma con tutto il rispetto che ho per Lei le dico: “assolutamente no”, non funziona così. Prima magari poteva funzionare, oggi mi dispiace torno a ripeterlo, non è così, i cambiamenti non devono riguardare solo la terraferma (nulla in contrario), che a Lei piaccia o no esistiamo anche noi e come già detto e lo ripeto, Ischia non è un isolotto di quattromila abitanti ma ben settantamila d’inverno e d’estate raggiungiamo il triplo.

Il che non è poco, ma a Lei chiaramente tutto questo non interessa.

Infine, ho un’altra testimonianza di una paziente oncologica che purtroppo tutti i giorni deve recarsi in terraferma per le radioterapie, poiché ha iniziato da poco deve affrontare ancora altre cinque settimane di passione. Non rendo pubblico il nome per motivi di privacy, però voglio delucidare gli amici che leggono e in special modo Lei dott. D’Amore, il governatore De Luca e a tutti i preposti elencati fino ad oggi. Il messaggio che ho ricevuto dice questo: “Silvio, non dobbiamo esporci al sole, la pelle brucia, sul porto di Pozzuoli non c’è il posto dove trovi un poco di fresco, sul traghetto non possiamo salire prima del tempo, inoltre si soffre anche sulla nave perché non c’è aria condizionata, e ho da fare ancora cinque settimane”.

A questo punto io mi chiedo e non riesco a trovare risposte: ma come si fa a rimanere inermi, impassibili, a non accogliere e soprattutto a non risolvere un disagio disumano di questo calibro, neanche provare perlomeno a cercare una soluzione. Se questo è D’Amore, io mi auguro proprio di tutto cuore che “ vott a venì l’otto agosto in fretta”, perché un preposto che non cura e non verifica le problematiche di pazienti con patologia grave non è degno di occupare un ruolo simile. E ribadisco, auguriamoci che De Luca non ci metta del suo per qualche prolungamento del mandato, ma che cerchi di affidare questo ruolo non semplice ad una persona completamente diversa, che abbia cuore, spirito, coscienza e voglia di aiutare…

Direttore D’Amore purtroppo non è stato capace di farmi cambiare opinione su di Lei, capisco e ripeto ognuno chiede qualcosa e ognuno cura i propri interessi, ma come in tutte le cose ci sono le priorità e non credo che quest’appello sia secondario. Giusto per essere chiari, riguardo ad un ipotetico incontro per la fine del mese, D’Amore e De Luca fate ciò che volete perché se mi illudessi che quest’incontro possa avere luogo, sarebbe stupido da parte mia. Tanto già so che troverete mille cavilli e molteplici scusanti per non aderire, perché siete ormai “carte conosciute”. A manforte di quanto scritto vi auguro per quando verrete e se verrete, un buon bagno e soprattutto un buon bucatino e coniglio. Non immaginate neanche quanta tristezza, rammarico e rabbia c’è in questo scritto, ma stavolta concludo dicendo, speriamo in tempi migliori, voglio usare un detto antico che recita “stòrta va, deritta vène” anche perché sèmpe stòrta nun po’ ghì… Speriamo…

(*) Vice presidente A.P.O.