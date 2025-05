Non chiudiamo le porte al futuro del turismo | #4WD

Leggere della chiusura del “Rena” in quel dei Maronti mi ha intristito non poco ma, al tempo stesso, mi ha posto innanzi una serie di valutazioni sull’accaduto e sul turismo per giovani ad Ischia.

E’ fuori ombra di dubbio che ogni corda tirata oltre il dovuto finisce sempre per spezzarsi. E forse anche una gestione super intraprendente come quella del “Rena” avrebbe potuto tener conto della necessità di un po’ di prudenza in più, essendo fin troppo al centro dell’attenzione non solo per gli apprezzati successi nel settore, ma anche per le inevitabili tensioni con la concorrenza vicina e con quell’utenza da spiaggia libera alle Petrelle molto spesso sentitasi maltrattata e defraudata della propria -per così dire- tranquillità. Fin troppo facile, da parte delle Autorità, trovare terreno fertile per sanzionare il “Rena” sulla base di svariate infrazioni. Laconico il messaggio social: “Ciao amici, vi informiamo che il Rena si prende una pausa. Da oggi chiusi.” Più che altro, attenzione al “SunPietro”: repetita non iuvant. E il taglio del nastro col sindaco Ferrandino è tutt’altro che una garanzia (evitare rituali apotropaici, please)!

Quel che, invece, trovo totalmente fuori dal tempo è una legge che castiga il gestore di un locale per le intemperanze dei suoi avventori, anche se non avvenute al suo interno ma solo in prossimità. Che sia necessario responsabilizzare i diretti interessati rispetto alla sicurezza di chi frequenta il loro esercizio è fuori ombra di dubbio, ma che essi possano avere il controllo assoluto (anche in termini di conoscenza diretta) di chiunque partecipi ad una serata anche particolarmente affollata e dei suoi comportamenti, è pura utopia. Non è la prima volta che gestori ischitani del by night subiscono provvedimenti simili. E fin quando si tratta di consentire l’accesso a minorenni, somministrando loro alcolici, superando la capienza consentita e violando il divieto di fumo in ogni dove, nulla quæstio. Ma in altri casi, gli eccessi avvengono anche a parti invertite.

Una cosa è certa: un po’ per l’incertezza normativa, un po’ per la tutt’altro che pedissequa applicazione della stessa e, peggio ancora, per la scarsa sensibilità di molte amministrazioni comunali verso le politiche dell’ospitalità, ci troviamo dinanzi ad una sorta di strategia tutt’altro che occulta che sta seriamente minando le possibilità dell’isola d’Ischia di emergere per un’offerta turistica finalmente orientata e ben disposta verso un ringiovanimento del nostro target. Non è certo facile, da un giorno all’altro, scrollarsi di dosso l’etichetta di “isola per vecchi”, s’intende. Ma poi non ci si deve meravigliare del fatto che i figli dei nostri ospiti storici della terraferma, i cosiddetti “signori” degli anni ottanta e novanta, non si rispecchino affatto in una vacanza ad Ischia ma preferiscano altre mete di gran lunga più gettonate e à la page.

È il momento di uscire dalla logica della repressione cieca e di iniziare finalmente a pensare in termini di programmazione. Non possiamo continuare a navigare a vista, rincorrendo emergenze che spesso sono il frutto di incapacità gestionale, politiche miopi o, spesso, entrambe. Serve una governance turistica che non sia ostaggio delle lamentele episodiche, dei personalismi locali o dell’arroganza di parte, ma che guardi al futuro dell’isola con coraggio e visione. Ischia deve decidere cosa vuole essere: un museo a cielo aperto per nostalgici del passato o un laboratorio vivente di ospitalità evoluta, sostenibile, multigenerazionale. Le potenzialità per costruire un’offerta per tutti, rispettosa delle regole ma non soffocata da esse, ci sono tutte. Manca, semmai, la volontà politica di sostenerla con coerenza, chiarezza normativa e, soprattutto, investimenti sul territorio.