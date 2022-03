Non c’è stata la mano di Dio | #4WD

Quando mio fratello Tony, mesi fa, mi disse che in pay-per-view era disponibile “E’ stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino non esitati un attimo, insieme a Catrin, a noleggiarlo e renderlo film della serata.

Dopo i primi venti minuti particolarmente affascinanti e, per certi versi, divertenti, ritengo che una pesantezza mortale abbia avvolto il restante incedere di una storia autobiografica triste e poco interessante per lo spettatore medio, a meno che questi non intenda ammantarsi di quel velo di cinefilia in stile #questaècultura che proprio non mi appartiene e che, a mio giudizio, non mette e non toglie alla valutazione del film.

E’ stato bellissimo (e non è un giudizio maschilista e men che meno sessista) ammirare Luisa Ranieri in un ruolo marginale ma non per questo meno intenso e ottimamente interpretato, a prescindere dal nudo in barca (quello sì, sorprendentemente da Oscar). Così come l’intero cast ruotante intorno al giovane Filippo Scotti (niente di che pure lui, ma adatto di sicuro adatto alla parte), sebbene impiegato in piccoli ruoli, non ha affatto sfigurato. Ma parliamoci chiaro: questo film non poteva andare oltre la nomination agli Oscar, meritata più per il fatto che gli americani considerino Sorrentino un nuovo Fellini che non per la qualità del lavoro in sé, che secondo la mia opinione è decisamente inferiore e meno originale, anche creativamente, de “La grande bellezza” che vinse nel 2014. Non posso neppure esprimermi sulle altre pellicole vincitrici, perché non le ho viste; ma seppure fossero state inferiori, ottenere una nuova statuetta avrebbe reso necessario ben altro prodotto in luogo di una storia personale dal finale scontato e deludente.E poiché, da quanto leggo, nessuno ha manifestato (nemmeno l’autore) tutta questa cocente delusione per il mancato risultato, in fin dei conti la mia opinione non è poi tanto peregrina: per questo Oscar a Sorrentino, ce vuleva sulo ‘a mano ‘e Dio. E niente ‘cchiù!