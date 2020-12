Non c’è due senza tre, trasporti speciali ancora ko. Si prova con il Bilton

Nuove grane per il servizio trasporto rifiuti isolani. L’ “Aries Tide“ è anch’essa in avaria Dopo la “Giuseppina I“ di Traspemar. Anche la nave di “cortesia“ noleggiata dall’armatore Marrazzo è rimasta in panne. Gravi i disagi ed i disservizi a cavallo di questo ponte natalizio già di per se difficile e pesantemente condizionato dall’emergenza pandemia. Al peggio non c’è mai fine. Allo stato, infatti, per risolvere la questione, con tutti gli autocompattatori fermi a Pozzuoli ed il sindaco Vincenzo Figlilia su tutte le furie intenzionato a togliere dalle strade puteolane i camion, si tenta di reperire un sito di lavaggio ed igienizzazione nel tentativo di far partire gli automezzi delle NU con una nave traghetto di linea ed in forma promiscua. In alternativa si sta pensando ad un percorso attraverso la città di Napoli per un imbarco e rientro da Porta di Massa direzione Ischia con la M/N Bilton. Dunque non c’è due senza tre. I trasporti speciali sono ancora ko.