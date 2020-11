Non benvenuti! | #4WD

L’aggressore di Nizza che ha sgozzato due persone e decapitato un’altra è un immigrato tunisino sbarcato a Lampedusa circa un mese fa, poi spostatosi a Bari e, successivamente, giunto da clandestino in Francia. Nigeriano, invece, il senzatetto trentunenne che ieri ha ringraziato la donna di Como che gli aveva comprato e donato da mangiare fuori a un supermercato, raggiungendola in una zona più isolata e violentandola.

Sono queste le cronache degli ultimi tre giorni (non tre mesi o tre anni) che continuano a testimoniare una gestione a dir poco fallimentare dell’immigrazione nel nostro Paese. A nulla servono i centri d’accoglienza, le diarie quotidiane, i controlli e la tolleranza all’insegna dell’ospitalità e dell’altruismo a tutti i costi, se non ad inficiare ulteriormente i già precari equilibri di un contesto sociale più che provato da mille difficoltà, acuite dall’arrivo quasi del tutto indiscriminato di autentici criminali stranieri e dal rinnovato dilagare dei contagi Covid.

Tutti sapete che Salvini non mi è simpaticissimo. Tuttavia, ancora una volta devo dire che se c’è una cosa in cui non ha sbagliato praticamente nulla da ministro dell’interno e che, come se non bastasse, lo ha pure mandato sotto processo, è stata la linea dura che in pochi mesi aveva ridotto al lumicino le speranze di certa gentaglia di entrare ad ogni costo (compreso quello degli scafisti) in Italia, riversandosi poi in giro per l’Europa a fare i propri porci comodi.

Oggi più che mai, il ministro Lamorgese avrebbe il dovere di prendere atto della situazione assolutamente insostenibile venutasi a creare ancora una volta, nonché della gravissima responsabilità che l’Italia si assume, seppur sedotta e abbandonata dall’Unione Europea su questo argomento, rispetto al resto degli stati membri, mettendo in luce un sistema di vigilanza delle coste che -è il caso di dire- fa acqua da ogni parte.

Presidente Conte, tra un DPCM e l’altro, vorrebbe provare ad occuparsene?