Noleggio e documenti falsi: ecco il furto di gommone col trucchetto a Forio

Ida Trofa | Prima noleggiano il gommone poi lo rubano, ecco servito il furto di gommone col trucchetto a Forio. I ladri “vanno” via mare dopo aver pagato regolarmente il nolo, ma esibendo, si è scoperto poi, documenti falsi.

Così, un noto noleggiatore viene beffato dai malviventi. E’ accaduto mercoledì nello scalo turrita che ha fatto seguito alla denuncia presso la stazione dei Carabinieri e poi la notifica dell’avvenuta sottrazione alla Guardai Costiera per gli interventi di rito.

Tornano, dunque, gli squali del diportismo sull’isola verde e l’estate si fa rovente. Ne sa qualcosa l’imprenditore foriano titolare, tra l’altro, di un cantiere nautico nello stesso comune, al quale è stato rubato il gommone che aveva noleggiato a due persone.

L’imprenditore si è accorto del furto solo dopo il mancato rientro di quelli che aveva creduto dei buoni clienti.

Il valore del gommone, secondo quanto ci è dato apprendere, lungo 7 metri e con un motore fuoribordo da 115 cavalli, si aggira sui 15mila euro. L’imprenditore non appena ha scoperto il furto ha raggiunto la Caserma dei Carabinieri e ha denunciato il fatto. Gli investigatori hanno compiuto un sopralluogo in porto di provenienza a Forio e ora confidano nell’aiuto della videosorveglianza e di possibili testimoni.

Sono già state acquisite le sommarie informazioni. Il furto, quasi certamente, è stato ad opera di esperti del settore e potrebbe essere stato compiuto su commissione o per l’impiego dello stesso mezzo nautico in attività illecite. Ai tanti ladri e ricettatori dei motori delle imbarcazioni che poi li rivendono per poche centinaia di euro, si aggiungono, infatti, i ladri che usano il mare per trasporti illeciti. Si tratta di vere e proprie organizzazioni. Chi ruba un fuoribordo non è un ladro impreparato.

La banda di malfattori potrebbe essersi fermata nei punti di rifornimento e ristoro più vicini, magari essersi goduta la lunga traversata, per poi raggiungere la sponda in terraferma più vicina alle coste ischitane e finalizzare il proprio losco piano. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi. Se ad Ischia il furto di natanti non è raro, il noleggio con conseguente furto è certamente una chicca di genere tutta nostrana. L’auspico è che il fenomeno non aumenti.