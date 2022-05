Noi abitanti della Tresta siamo stanchi di arrangiarci! Che attacco al “sindaco” Castagna!

Siamo un gruppo di abitanti della Tresta ed abbiamo scritto una lettera per il sindaco di Casamicciola, Giovan Battista Castagna. Abbiamo avuto problemi nel metterci in contatto con lui, e quando ci siamo recati al comune per chiedere appuntamento ci hanno preso in giro: sono tre settimane che aspettiamo una prenotazione. Abbiamo mille e mille problemi ma quando ci rechiamo nei vari uffici del Comune (perché non c’è una sede e gli uffici sono dislocati su tutto il territorio di Casamicciola, un disagio enorme), ci ridono in faccia dicendo che non possono fare niente…

Ecco il testo della lettera:

Gentile “signore”,

perché sindaco non ti possiamo chiamare, abbiamo chiesto un appuntamento con te ormai già 3 settimane fa, ma i tuoi elettori non ti interessano se non sono parenti o amici stretti, allora te lo diciamo qui.

Ci presentiamo, siamo gli abitanti della zona “Tresta”, quella zona ormai dimenticata da anni, siamo un solido vicinato, rispettosi, silenziosi e tutti collaborativi, ci siamo aiutati l’uno con l’altro in questi anni dato che il consiglio comunale e le sue amministrazioni ci hanno sempre ignorato e preso in giro, ma adesso è arrivato il momento di smetterla di aggiustare le cose a nostre spese.

Abbiamo topi che camminano giorno e notte per la strada perché oltre ad avere strade sporche abbiamo una sorta di discarica a cielo aperto di cui nessuno se ne occupa; la raccolta differenziata dovrebbe essere porta a porta o per lo meno cosi dice la regolamentazione dello smaltimento dei rifiuti di Casamicciola Terme, ma qui sopra questa raccolta non viene fatta, perché troppo faticoso, ci sono ogni giorno pericoli di prendere malattie dovute ai topi, e alla spazzatura in genere.

Abbiamo bambini, anziani, persone con malattie importanti che rischiano di ammalarsi perché sono anni che non viene fatta una disinfestazione, una derattizzazione ecc… ecc… ecc…

Sono più di dieci anni, e ripetiamo dieci anni, che ci prendete in giro su una buca che puntualmente a ogni pioggia diventa un lago stagnante a cielo aperto infestato da insetti; siete venuti qui, avete fatto sopralluoghi con i vostri “ingegneri”, ci avete promesso tanto ma alla fine come al solito erano chiacchiere per ottenere voti.

Abbiamo distrutto macchine, motorini e ginocchia per colpa delle buche che nessuno vede e nessuno sa, abbiamo segnalato mille e mille volte ed ogni volta la risposta è ”non ci sono i soldi” oppure “il sindaco è impegnato”, ma come abbiamo detto prima siamo un vicinato che ha riparato molte cose a proprie spese e quindi le buche le abbiamo riparate sempre noi in questi anni, anche perché il consiglio dei tuoi dipendenti tecnici è “ metteteci un sacchetto di cemento o un po’ di asfalto”; e sempre perchè siamo buoni e silenziosi non abbiamo mai fatto una denuncia per i danni subiti a persone e a cose, perché tu sai bene che ne avremmo tutto il diritto.

La strada è stretta, mezza corsia, a doppio senso di marcia, ma ci va bene cosi, quello che non ci va bene è che ci siano auto parcheggiate in curve e posti impensabili, autovetture abbandonate da anni sul suolo pubblico, non funzionanti, diventate dimore di gatti selvatici.

Abbiamo un semaforo (che fino ad ora era l’unico funzionante di tutta l’isola), che da 6 mesi ha un guasto; ovviamente invece di aggiustarlo è più facile rappezzare, e quindi vi è stato posto al di sotto un altro semaforo “provvisorio”, perchè il provvisorio non ha scadenza. Beh sai caro signore, questo semaforo non funziona e soprattutto è ingombrante e pericoloso, vuoi sapere quante auto abbiamo rotto per colpa di questo semaforo? Ma la cosa ancora più buffa è che ovviamente i tuoi collaboratori ci hanno detto “ non abbiamo il pezzo per aggiustarlo dovete arrangiare cosi”.

Ora noi sono davvero anni che ci siamo ARRANGIATI cosi, senza pretendere nulla, ma adesso siamo stanchi, stanchi sopratutto delle prese in giro e delle risate che ci fate in faccia quando esponiamo questi problemi.

Ora speriamo in qualche tuo movimento e non come da anni l’ennesima presa in giro perché adesso siamo davvero stanchi.

Saluti dagli abitanti INCAZZATI della Tresta