Noè Fioretti, condannato per tentato omicidio a cinque anni e quattro mesi

Paolo Mosè | Noè Fioretti è stato condannato alla pena di anni cinque e quattro mesi di reclusione e al pagamento di una provvisionale di 50.000 euro. E’ questa la decisione del tribunale di Napoli con sentenza emessa con rito abbreviato. Una scelta dell’imputato fatta insieme al suo difensore di fiducia Michele Calise per ottenere uno sconto di pena di fronte ad un’accusa grave, quale è certamente il tentato omicidio che è stato confermato dal collegio giudicante. A fronte di una richiesta di sei anni senza le generiche da parte del pubblico ministero che durante la discussione ha spiegato ai giudici che non vi sono dubbi sulla dinamica dei fatti, a conferma della esatta imputazione. Un ragionamento che ha trovato pienamente d’accordo l’avv. Vincenzo Aperto che difende la vittima, attinta da un fendente sferrato con un coltello che il Fioretti portava con sé. Tra novanta giorni il tribunale ha fissato il deposito delle motivazioni in cui spiegherà le ragioni che hanno condotto i tre giudici a ritenere cristallizzata l’ipotesi di tentato omicidio e come si è giunti alla condanna a cinque anni e quattro mesi e a una provvisionale sostanziosa di 50.000 euro.

La decisione praticamente si è sviluppata, per così dire, solo sugli atti che sono stati espletati nella fase delle indagini preliminari, soprattutto sulle consulenze delle parti che hanno esaminato con estrema attenzione il fendente che ha provocato più danni, tanto che la vittima è stata costretta ad essere ricoverata in codice rosso e nella immediatezza sottoposta dai sanitari ad intervento chirurgico.

In una questione familiare che si è svolta al proprio interno e l’imputato ha sempre dichiarato di aver deciso in quel periodo di ribellarsi alla vittima, che tra l’altro è anche un suo cugino. Il quale secondo lui lo manovrava, gli imponeva determinate scelte e soprattutto gli chiedeva di non seguire troppo i genitori, di essere più autonomo e di stare più vicino a lui. Circostanza che la vittima, sentita successivamente durante il ricovero, ha smentito. Come ha smentito di aver deciso in quell’incontro di utilizzare un bastone per colpire Noè. Un bisticcio per futili motivi che fortunatamente non si è concluso nel peggiore dei casi. La degenza in ospedale della parte civile non è durata a lungo, avendo avuto un recupero abbastanza veloce.

RESTA AI DOMICILIARI

Il processo si è celebrato velocemente proprio per il rito scelto. All’udienza preliminare l’avv. Calise aveva chiesto l’abbreviato condizionato all’esame del proprio consulente. Richiesta respinta dal giudice, che concedeva la possibilità di una riformulazione con abbreviato secco. Non preso in considerazione dalla difesa e quindi si è passati al rito ordinario con il rinvio a giudizio. Richiesta riformulata nuovamente dinanzi al collegio, che questa volta ha ritenuto percorribile la richiesta avanzata dalla difesa. In due udienze si è arrivati alla sentenza, mentre Noè Fioretti resta per il momento ancora detenuto agli arresti domiciliari ed è una scelta oculata per la difesa, affinché sconti il più possibile la detenzione per evitare una misura più grave nel momento in cui la sentenza passasse in giudicato.

Per il momento (in attesa della decisione della Corte di Appello) resta granitica l’accusa di tentato omicidio: «Perché, sferrando più fendenti con un coltello con lama di cm. 10×2 in parti del corpo sede di organi vitali all’indirizzo del cugino, procurava al predetto “ferita da punta e taglio alla base dell’emicostato sinistro con fuoriuscita delle anse intestinali”, ferite che richiedevano un intervento chirurgico di urgenza di “laparotomia esplorativa e di drenaggio toracico sinistro” presso l’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, ove la parte offesa veniva ricoverata in prognosi riservata, così compiendo atti idonei, diretti in modo non equivoco, a cagionare la morte della parte offesa, non riuscendo nell’intento per cause indipendenti dalla sua volontà, segnatamente per l’intervento del padre della vittima, che gli prestava soccorso e per la tempestività delle cure prestategli dai sanitari dell’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno».