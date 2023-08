NOCERINA-ISCHIA > La gara

NOCERINA 0 - 0 (0 - 0) ISCHIA CALCIO

Tutto pronto per il ritorno in campo dell’Ischia promossa in Serie D. Per l’esordio nella categoria conquistata sul campo e col sudore, l’undici di Enrico Buonocore si presenta con lo stesso schema che avevamo visto durante il campionato scorso. Il reparto difensivo non cambia: Florio, Ballirano sui lati e il duo Chiariello-Pastore al centro. Giacomarro vertice basso con il senior Trofa e l’under Di Meglio sugli esterni. Talamo, l’ex di turno in campo, completa il tridente d’attacco con Damiano e Baldassi. Il “derby” procidano, quello tra Quirino e Gadaleta, almeno all’inizio, è in panchina. Vedremo se Esposito e Buonocore ne avranno bisogno nel corso della gara.

LE FORMAZIONI

NOCERINA

Fantoni, Uliano, Citarella, Basanisi, Piccioni, Manzo, Poziello, Mazzei, Garofalo, Rossi, El Bakhtaoui.

Allenatore: Gianluca Esposito

A disposizione: Venturini, Fontana, Vecchione, Caccavallo, Liurni, Tuninetti, Murtas, Esposito, Gadaleta

ISCHIA

Gemito, Florio, Ballirano, Giacomarro, Chiariello, Pastore, Talamo, Trofa, Di Meglio, Baldassi, Damiano

Allenatore Enrico Buoncoore

A disposizione: Vivace, Buono Luigi, Buono Salvatore, Bisogno, Patalano, Pinto, Quirino, Arcarmone, Maiorano

La terna arbitrale

Arbitro: Simone Palmieri di Avellino

Assistenti: Vincenzo Pone di Nola, Pablo Lemos di Nola