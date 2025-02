Nocerina-Ischia 1-0, il live blog dal San Francesco

Un derby ricco di storia e di fascino, ma anche il passato che ritorna. Quella di questo pomeriggio non sarà una semplice gara di calcio, al San Francesco si affronteranno due squadre dalla grande tradizione e pronte ad incrociare il proprio percorso per la terza volta in stagione. L’Ischia Calcio sembra essersi ritrovata e vuole dare continuità ai risultati, provando ad alimentare l’entusiasmo creato dall’arrivo di Antonio Foglia Manzillo in panchina.

25a giornata del campionato di Serie D, Girone H: al San Francesco va in scena il derby tra Nocerina e Ischia. Si tratta del terzo confronto stagionale tra le due squadre. All’andata, sull’isola, i molossi si imposero, mentre in Coppa furono i gialloblù a vincere in trasferta, eliminando i rossoneri. Il match vedrà anche il duello tra gli allenatori Salvatore Campilongo, ex di giornata, e Antonio Foglia Manzillo. Segui il live blog.