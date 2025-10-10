Nobel per la Pace a Machado, Bonelli e Fratoianni: “Non ci convince”

(Adnkronos) – “Non ci convince affatto che il Nobel per la Pace sia stato dato a Maria Corina Machado”. Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, i leader di Avs, si esprimono dopo l’assegnazione del premio Nobel per la Pace 2025 a Maria Corina Machado, esponente di primissimo piano dell’opposizione venezuelana al regime di Nicolas Maduro. Per Bonelli e Fratoianni, il Nobel a Machado è il frutto di “una scelta che risponde più all’egemonia politica che la destra conservatrice e i suoi adepti nel mondo stanno cercando di rendere predominante”.

Per i due esponenti politici italiani, “chi chiede l’intervento militare degli Usa nel suo Paese, per rovesciare il governo cui lei si oppone, evidentemente c’entra davvero poco con l’impegno per la Pace come il sostegno alle politiche di Netanyahu”, conclude.

La posizione di Bonelli e Fratoianni viene stigmatizzata in particolare da Carlo Calenda. Il leader di Azione, su X, commenta la nota di Avs: “Ma ci rendiamo conto!”, scrive.