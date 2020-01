No virus, no party | #4WD

Sta facendo riflettere la foto aerea del mare di ruspe in azione in Cina per la costruzione-record di un nuovo ospedale in dieci giorni. Sì, avete capito bene. Una popolazione martoriata da un virus flagellante che trova la forza di adottare soluzioni tanto immediate quanto incredibili, non solo isolando dal resto del paese quarantatré milioni di persone, ma creando strutture e servizi adeguati e, soprattutto, in linea con il concetto di buona amministrazione, oggi di casa anche in un paese di regime apertosi ormai al futuro e in procinto di dominare il mondo con la sua prospettiva di espansione economica.

Inevitabile l’accostamento con la nostra realtà locale, in particolare per l’incapacità della Regione Campania e dei relativi dirigenti e funzionari di prendere seriamente coscienza delle necessità indifferibili che riguardano la nostra insularità. Lo status di zona disagiata appartiene alle isole del Golfo di Napoli un po’ come l’aria che respiriamo è di tutti; e per dirla tutta, proprio come il nostro Ospedale Rizzoli, dono di un filantropo d’altri tempi che, di certo, amava Ischia più di noi, riservandole con le sue tasche attenzioni e privilegi che a giudicare dalla storia locale mai si sarebbero concretizzati se dipendenti dalla capacità intuitiva e dal senso del dovere di chi ci amministra. Neppure nel caso di un virus che, fortunatamente, non c’è, ma che ci riporta alla mente le difficoltà del colera napoletano degli anni ’70, che non trovarono allora (e non troverebbero oggi) risorse adeguate oltre il caro, vecchio, preesistente e insufficiente Cotugno.

Dalla querelle del medico di base a Serrara Fontana ai problemi endemici di Villa Mercede, passando per tutto quanto ingenera ogni ragionevole dubbio sulla considerazione del nostro presidio ospedaliero, le tante scelte inspiegabili dei manager frattesi a danno della sanità di casa nostra balzano comunque all’occhio grazie alla cronaca puntuale del nostro Giornale e non certo per la presa di coscienza della gente; un pesce che puzza senza dubbio dalla testa, se si considera che il Presidente De Luca continua a parlare indisturbato di eccellenza sanitaria in Campania.

Meritiamo una sanità migliore. Anche senza virus.