“No” tardivo della Soprintendenza, autorizzati i lavori al costone di Cava

Gaetano Di Meglio | La Soprintendenza esprime parere negativo ma i termini sono scaduti e così il Comune di Forio rilascia ugualmente l’autorizzazione paesaggistica per consentire da parte del privato i lavori di consolidamento del costone di Cava dell’Isola lungo il versante sottostante il Park hotel Baia delle Sirene.

Il responsabile del VII Settore Patrimonio e del Paesaggio arch. Nicola Regine nel provvedimento rilasciato ricostruisce la cronistoria degli eventi, a partire dalla frana del 2014 e la relativa ordinanza emanata dal Comune che ordinava alla società “Cast’Hotels s.r.l.”, proprietaria delle aree interessate, di «…provvedere ad horas a recingere con transenne o altri idonei mezzi l’area interessata dal pericolo e di eseguire lavori di eliminazione dello stesso…». L’amministratore della società, Ciro Castiglione, nel 2016 aveva richiesto la necessaria autorizzazione paesaggistica. I tempi per la verità si sono allungati, nonostante l’importanza di mettere in sicurezza quel versante del costone, tanto che solo a gennaio 2020 la Commissione Locale per il Paesaggio esprimeva parere favorevole, sia pure con delle prescrizioni vincolanti che imponeva la realizzazione di ulteriori piantumazioni di verde «onde mitigare ulteriormente l’impatto».

Prima ancora, il caso era stato oggetto di diverse conferenze di servizio. Ora l’arch. Regine, evidenzia «la regolarità della documentazione esibita e la conformità dell’intervento di progetto secondo la normativa urbanistico-edilizia vigente». Nonché «che gli interventi realizzati appaiono compatibili con i caratteri di pregio paesaggistico – ambientale della zona e del contesto edilizio esistente». Non compromettendo l’aspetto dei luoghi e dunque il panorama della zona.

Sta di fatto che la pratica inviata alla Soprintendenza BB.CC.AA. a gennaio 2020 ha comportato dapprima l’anticipazione di procedimento negativo a maggio e quindi l’effettivo parere negativo espresso solo ad ottobre scorso. E’ trascorso ancora del tempo e a inizio di questo mese la “Cast’Hotels” ha diffidato il Comune al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica essendo ormai scaduti i termini di legge per l’acquisizione del parere della Soprintendenza. Come al solito l’organo periferico del Ministero fa segnare l’ennesimo ritardo e “pasticcio” a cui sull’isola siamo purtroppo abituati. E dunque l’arch. Regine, richiamando la giurisprudenza del Tar Campania in merito, ha provveduto al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per l’esecuzione dei necessari lavori, che erano stati ordinati oltre sei anni fa…

CAST HOTEL BOCCIATA AL TAR.

Nel frattempo, però, va evidenziato un’altra vicenda che vede protagonisti sempre il comune di Forio, la Cast Hotel e Cava dell’Isola.

La questione Cava, è inutile dirlo, merita rispetto e attenzione. Ed è impossibile non trattare del dissesto di Cava della Isola correlato all’Albergo “Baia delle Sirene”, che ha allargato terrazze con piscine natatorie fino al ciglio del costone. Un’azione che ha costretto l’architetto Lamonica con l’ordinanza numero 117/2020 ad interdire una fascia lunga 110 metri e profonda 20 metri per evitare crolli ulteriori sull’arenile a tutela della pubblica incolumità.

La Cast Hotel, attraverso l’avv. Morgera Michelangelo, era ricorso al Tar lamentando che il Dirigente dell’Ufficio Tecnico era andato al di là della relazione dei Vigili del Fuoco applicando tali restrizioni più di quanto fosse necessario.

Una doglianza, questa, non accolta dal TAR che con sentenza 4882 del 27.10.2020 ha respinto il ricorso dell’avv. Michelangelo Morgera in quanto infondato e ha riconosciuto legittimità al provvedimento del Comune, che non si è difeso ed è rimasto contumace.

Un atteggiamento, questo, che no ci piace. Non si capisce perché il comune non si sia difeso. Non si capisce perché Francesco Del Deo non abbia nominato un difensore dell’Ente che potesse far valere le ragioni degli uffici e che abbia “difeso” l’operato dell’architetto Lamonica.

Ma dal TAR emerge anche un’altra verità. Con la sua pronuncia, il tribunale ha confermato la decisione dell’arch. Lamonica, che aveva respinta la richiesta di agibilità urbanistica e di utilizzabilità dell’albergo in quanto sono stati realizzati ulteriori lavori che non facevano parte della sanatoria a titolo di condono edilizio 32/1989. Ciò significa che nella delicata fascia costiera, instabile geologicamente, dove il Piano Paesistico vieta tutto, la Cast Hotel ha continuato a realizzare opere edilizie non legittime che evidentemente pregiudicano l’assetto del territorio e la stessa spiaggia di Cava della isola, patrimonio della umanità.

E’ tempo che il Comune di Forio dia un segnale tanto più se si perde il decoro.