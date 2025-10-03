No, Fabio. Eroi assolutamente no!

Ultima frontiera dell’abuso lessicale: i partecipanti alla cosiddetta Global Sumud Flottilla. Eccoli, sbandierati da certa stampa come paladini della giustizia, crociati dei mari, novelli Ulisse in versione pacifista. E io, confesso, mi mordo la lingua (ma anche un po’ le guance per non ridere) quando sento chiamarli “eroi”. Anche se a definirli tali è stato, tra gli altri, un mio vecchio e colto amico come Fabio De Paulis.

Prendiamo il nome di punta, Greta Thunberg. La ragazza prodigio del Fridays for Future, ben inserita in una rete che di ingenuo ha ben poco e che ruota attorno a interessi economici giganteschi legati alle tecnologie ambientali. Non è un mistero, né una teoria del complotto: è semplice realtà. Greta è diventata un’icona, certo, ma di quelle da desktop che ti rimandano sempre allo stesso file, quello del business verde. Da qui a chiamarla “eroina” per aver messo piede su una nave che sapeva già in partenza di non arrivare a nulla, beh, perdonatemi, ma siamo alla farsa.

E non parliamo del resto dell’equipaggio. Personaggi in cerca d’autore, smaniosi di finire in qualche trafiletto di giornale, pronti a rivendersi un selfie con il mare agitato, la bandierina della pace e un reel mentre sviolini una triste melodia a bordo. Tutti consapevoli che non avrebbero cavato un ragno dal buco: Israele non li avrebbe lasciati passare, e loro lo sapevano. Ma non era quello l’obiettivo: lo scopo era creare l’ennesimo incidente diplomatico, un teatrino internazionale con vessilli sventolati e comunicati stampa indignati. Più che una flottilla umanitaria, un’agenzia di viaggi per anime inquiete che, pagando il biglietto dell’indignazione si comprano cinque minuti di gloria mediatica.

Ora, sia chiaro: gli aiuti umanitari sono cosa seria. Portare cibo, medicine, sostegno a popolazioni martoriate è un compito nobile. Ma farlo come scusa per trasformare la missione in un palcoscenico non ha nulla a che vedere con l’eroismo. Quello vero, quello con la “E” maiuscola.

Eroe fu Salvo D’Acquisto, che sacrificò la sua vita per salvare ventidue civili innocenti. Eroe fu Giovanni Falcone, che sapeva benissimo che la mafia l’avrebbe colpito ma continuò il suo lavoro fino all’ultimo. Eroe fu Martin Luther King, che accettò di mettere la sua vita sul piatto per difendere un sogno di uguaglianza. Eroi furono i pompieri che entrarono nelle torri gemelle l’11 settembre, consapevoli che non sarebbero usciti vivi. Questi sì, come tantissimi altri, sono veri esempi eroici da incidere nella memoria collettiva.

Accostare quelle figure di sacrificio e coraggio a un manipolo di attivisti che, con ogni probabilità, dopo la “disavventura” si ritroveranno ospiti in qualche salotto televisivo, è non solo ridicolo ma quasi blasfemo. È un po’ come chiamare “chef stellato” chi sa appena calare la pasta senza scuocerla. Termini come EROE hanno un peso, andrebbero custoditi con cura e utilizzati con estrema prudenza. Sprecarli in titoli giornalistici a effetto significa svuotarli, renderli leggero come una piuma, buoni solo per titillare l’opinione pubblica per un paio di giorni. Il rischio è che, a forza di chiamare “eroe” chiunque compia una mezza marachella internazionale, quando ci troveremo davanti a un vero atto di coraggio non avremo più la parola giusta per riconoscerlo.

Ecco, forse il problema è proprio questo: viviamo in un’epoca che ha più bisogno di simboli che di sostanza. Così, la flottilla diventa epica, Greta diventa eroina, e la cronaca si veste da epopea per qualche ora. Poi, smontato il sipario, resta la solita realtà: nessun ragno cavato dal buco, nessun aiuto davvero arrivato a destinazione: solo titoli roboanti, qualche selfie e molta retorica.

Gli eroi veri, intanto, riposano in silenzio nelle pagine della storia. E il silenzio, a volte, dice molto più di mille inutili flottiglie comizianti.