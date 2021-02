NO DIASPORA per i vaccini, arriva la mail dedicata ASL: casellocovid.ischia@aslnapoli2nord.it

- Advertisement -

Dopo il nostro puntuale articolo ed accorato appello è giunta, nella giornata di ieri, quella che possiamo definire una “soluzione palliativo” ad un macro errore del sistema informatico dell’ASL che ha gettato nel panico non poche famiglie con over80.

Come ricorderete, solo ieri vi avevamo riportato della “diaspora” che stava accadendo riguardo l’indicazione delle sedi dove recarsi per sottoporsi a vaccino. Molti isolani over 80 ,infatti, avevano ricevuto la tanto attesa convocazione ma con una sede nettamente lontana da quella ischitana… un errore che abbiamo subito evidenziato e portato all’attenzione di tutti.

Viste le problematiche, l’asl ha così aperto una linea comunicativa nuova, via mail, dedicata a chi era incappato in questo disguido.

- Advertisement -

Come è stato reso noto, infatti, chi ha ricevuto la convocazione per sottoporsi al vaccino anticovid19 presso una sede errata, può inoltrare i propri dati (Codice fiscale, Nome, Cognome, Data di nascita e numero di telefono per essere contattati) alla seguente mail casellocovid.ischia@aslnapoli2nord.it.

Una soluzione che allunga, di certo, i tempi per la somministrazione della prima dose di vaccino, ma che almeno tenta di risolvere il problema creatosi a poco dal lancio delle prenotazioni in piattaforma regionale.