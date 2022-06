No bilancio? No decreto… Enzo Ferrandino un po’ a dieta di dirigenti

Il sindaco di Ischia parte con la macchina a folle. In verità, parte lo stesso ma sulla carta per completare le caselle della gestione del comune di Ischia deve attendere poco più di un mese. A spasso ma non spasso perché l’accordo politico non cambia, è il ruolo dei famosi 110, degli articoli 90 e degli anzianotti che lavorano “gratis” per il comune. Il Comune di Ischia, nonostante non sappiamo quanta gente abbia impiegato in ragioneria (ma forse era meglio tenerli col fischietto e la paletta in mano invece della matita), non ha approvato il bilancio e gli atti conseguenti alla gestione dell’ente. Una circostanza, questa, che oggi impedisce al sindaco di procedere con le assunzioni extra. Sono senza contratto e senza potere di firma Nello Ascanio e Franco Fermo per i lavori pubblici e l’edilizia privata e il comandante dei Vigili Urbani Chiara Boccanfuso. Fermi a riposare un po’ anche i “vecchietti” Gaetano Grasso, Domenico Angelino, Gennaro Giametta e Francesco De Angelis. Last but not least (è un po’ come una dedica), aspetta anche Annamaria Scotto per l’ufficio di Staff. Ma quando il comune di Ischia potrà riassumere?

Il 30 giugno, la commissione elettorale provvederà alla proclamazione degli eletti in consiglio comunale. Solo dopo il consigliere anziano (dovrebbe essere Gianluca Trani) potrà convocare il primo consiglio comunale. Una convocazione che, però, non può prevedere un ordine del giorno allargato anche al bilancio. Per votare il bilancio, infatti, la legge prevede che la convocazione del consiglio consideri 20 giorni di tempo per la presentazione di eventuali emendamenti… Loro devono aspettare un mese… Gli ischitani, forse, si sarebbero meritati un’amministrazione più attenta ai tempi e alle regole. Ma gli ischitani sono sovrani e hanno votato, ad esempio, il 1079 a Gianluca Trani…. E questo è il top… Pienz nu poc….