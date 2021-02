No assembramento? no sacramento! Assembramento cresimale a Forio…

- Advertisement -

Gaetano Di Meglio | Una volta sono i quadri. Una volta sono gli chiesani. Una volta sono le bizzoche. Una volta sono le tradizioni. Questa volta è il covid.

E anche questa volta centra Don Emanuel Monte, la chiesa di Forio, i modi sbagliati e, soprattutto, le scuse.

Già, perché le scuse sono la cosa peggiore per uno che dovrebbe essere esempio e che dovrebbe guidare una comunità.

Un insegnante, una guida, uno che dovrebbe andare “avanti” al popolo, che dovrebbe “restare muto come la davanti a chi la tosa” non può, continuamente, ricorrere alla scuse.

Ora è la scelta sbagliata, ora la reazione, ora la posizione assunta. Ma questa è la chiesa di Forio, una parte della chiesa di Forio che prova ad importare un po’ di loppianesimo e un po’ di fiaianesimo. Peccato, o per fortuna, che certi virus non prendono ovunque e su chiunque.

Ma veniamo ai fatti e, soprattutto, alla foto.

La foto parla chiaro: abbiamo un evidente assembramento in un luogo chiuso. Non c’è nessun distanziamento tra le file e il prete, davanti che porta a compimento il suo incontro “comunale” per il corso della Cresima. Un incontro che può trasformarsi in una bomba di contagio e di pericolo.

Ma la cosa più assurda di questa vicenda, però, è un’altra e ve la proviamo a raccontare.

A questo incontro foriano a cui hanno preso parte oltre 120 persone oltre catechisti, ha preso parte anche un piccolo gruppo di giovani foriani che ha preferito non unirsi all’assembramento ed è rimasto più distanziato.

E così, mentre la Basilica Pontificia di Santa Maria di Loreto si riempiva al centro, nei lati si vedeva solo questo gruppetto di giovani che ha assunto un comportamento più responsabile e più rispettoso delle norme anti covid. Non lo avessero mai fatto. Dopo l’intervento di una catechista, con somma sorpresa dei giovani, con tanto di microfono, il buon Emanuel Monte ha invitato i giovani ad unirsi all’assembramento e di unirsi con tutti gli altri.

Il no secco e la decisione dei giovani di restare distanziati non è piaciuta al parroco che dopo un alterco ha invitato i ragazzi a lasciare la chiesa. Si, avete capito, non di assembri? Ti caccio! Questa è la chiesa di Ischia? Questa è la chiesa di Forio?

Una volta cacciati dalla Basilica, i ragazzi ancora frastornati dagli eventi incontrano una parente habituè della parrocchia che chiede informazioni.

Una parola tira l’altra e la tensione si accende. SI alzano i toni e si arriva, addirittura, anche ad un “chiamo Don Beato”. Apriti cielo, il parroco dell’imbarazzo, toccato nell’orgoglio, ha subito chiarito: “E’ inutile che chiamate Don Beato, il vescovo ha designato me”.

Wow, che scelta!

La tensione, le parentele e la brutta figura rimediata sia all’esterno della chiesa che all’interno sono terminate nelle solite scuse del parroco. Scuse che non cambiano la sostanza delle cose.

A Loppiano, se esegui gli ordini vieni cacciato fuori? A Loppiano, se non ti vuoi assembrare con altri credenti vieni cacciato dalla Basilica?

La burocratizzazione dei sacramenti

E così, archiviata la parentesi di cronaca e di imbarazzo, mi piace ripubblicare l’estratto di un articolo di Luciano Castaldi che, al netto della cronaca, pone un serio interrogativo sulla vicenda Cresime.

«Che dire, per esempio – scrive Castaldi -, della burocratizzazione dei sacramenti, ad iniziare da quello della Cresima? Che fine hanno fatto i saggi insegnamenti di un Sant’Ambrogio che sosteneva addirittura la necessità di somministrare prima i sacramenti e solo dopo avviare l’opera di catechizzazione? Esagerato, scandaloso, vero? Ma Sant’Ambrogio era uno che nell’efficacia dei sacramenti credeva veramente… Oggi un giovane che vuole accostarsi al sacramento della Confermazione viene sottoposto ad un percorso a ostacoli, fatto di noiose adunate nei cinema, ove si discetta del e sul vuoto assoluto. E a proposito di “burocratizzazione”, un tempo, quella carità silenziosa e lontana dai riflettori avveniva per opera dei parroci che, non avevano alcun bisogno di certificati isee o di mettere la gente in fila: era il parroco, spesso, a prendere iniziativa, ad andare incontro alle necessità dei più bisognosi, ben consapevole che i veri poveri non fanno rumore e non esibiscono la loro condizione.

Chiudo questo amaro e sofferto sfogo, azzardando altri indisponenti quesiti, ben cosciente di quel che frulla nella testa di chi è riuscito ad arrivare a questo punto del mio intervento: ma sto Castaldi chi si crede di essere? Ma dove vive? A quale epoca del passato è rimasto fermo? Eppure, anche qui a Ischia, è palpabile la crisi di senso che percorre il mondo. Una crisi di senso che solo il ritorno al sacro può ribaltare. E invece??? Comunque la si pensi un fatto è certo: se da una famiglia va via uno dei suoi componenti e una buona parte di chi resta, non solo non si dispiace, ma addirittura festeggia… penso che queste domande occorra farsele in tanti. Qui – ribadiamolo per l’ennesima volta – non è una questione di progressisti e conservatori, destra sinistra, essendo l’unica divisione che contra tra cattolici e modernisti, qui è una questione di stare in pace con la propria coscienza.

Anche Monsi. Filippo Strofaldi, di venerata memoria, aveva una sensibilità, diciamo così, progressista, eppure riusciva a tenere unita la ciurma. Invece, quelli del “Duc in altum” hanno dato i remi solo ad un lato della barca col risultato che non si va da nessuna parte. Lo so, sono cattivo, anzi cattivissimo, ma come mai, in tanti anni non solo si non si è creata alcuna unità, ma anzi si è acuita la discordia, la divisione, il pettegolezzo, il clima di vero e proprio terrore tra fratelli e confratelli? E questo proprio per mano di chi avrebbe dovuto lavorare super partes, evitando discriminazioni tra figli e figliastri? E la tanto sbandierata “sobrietà”, riservata, guarda caso, alle cose essenziali che contano veramente, mentre è dilagato lo sciupio per dar vita a progetti inutili, convegni fumosi, chiacchiere, strumenti di propaganda pensati unicamente per esaltare la propria persona?»