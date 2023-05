Nino Savio: «Sono un soldato al servizio del popolo»

Nino Savio è nuovamente in corsa alle prossime elezioni, nella lista “Progresso per Forio” che supporta Stani Verde candidato sindaco.

«Sì, per me è una grande emozione poter rappresentare i cittadini di Forio, ma allo stesso modo una grossa responsabilità. I problemi di Forio sono tanti e da anni do tutto me stesso, il mio impegno e la mia disponibilità, nel tentativo di risolverli. Come ben sa, in passato, mi sono già attivamente impegnato nel sociale e sul territorio. Negli anni trascorsi all’opposizione ho maturato e esperienze e conoscenze, ho combattuto nonostante le resistenze dell’amministrazione uscente, ma adesso è arrivato il momento di rimettersi a disposizione della collettività».

Quali sono i punti prioritari del suo programma?

«Innanzitutto è necessaria l’immediata rimozione dei camion della nettezza urbana dalle zone antistanti il “Palazzetto dello sport”, unica struttura sportiva degna di questo nome presente sul territorio, purtroppo abbandonata all’incuria, costringendo i nostri giovani a praticare sport letteralmente sotto la pioggia pur stando al coperto, a causa delle falle sulla sua copertura, e per di più circondati dai rifiuti. In secondo luogo lavorerò per la realizzazione di un progetto che leghi tutti i comuni dell’isola per la salvaguardia della sentieristica e delle zone collinari e montuose.

Questo è un tema che da sempre è al centro della mia azione politica: la natura presenta sempre il conto e il tema del dissesto idrogeologico non può essere ulteriormente ignorato, e deve diventare immediatamente prioritario. Sono da sempre un grande appassionato della natura e ritengo che sia indispensabile mantenere i nostri sentieri puliti, ordinati e sicuri, facilmente percorribili non solo da noi, ma anche dai turisti che vogliono godere ciò che spesso noi non riusciamo a salvaguardare. Poi, bisogna dare lustro ai quartieri di Forio che in questi anni sono stati completamente dimenticati ed abbandonati».

Si riferisce alle cosiddette zone “periferiche”?

«Non solo. Parlo delle zone di Monterone, Panza, ma anche San Francesco, Cierco, e tutte le zone non centrali che dall’amministrazione uscente sono state escluse da qualunque progetto di manutenzione e rinnovamento. Sarà indispensabile istituire dei comitati di quartiere, che responsabilizzeranno i cittadini e li renderanno promotori dei propri interessi, permettendogli di collaborare con l’amministrazione. Illuminazione scarsa o addirittura assente, manto stradale dissestato, caratterizzato da buche estremamente pericolose, mancanza di un piano di controllo sul territorio e di viabilità degni di questo nome, che contrastino il problema del traffico e che impedisca il perpetuarsi di comportamenti vandalici, oltre la legalità, che minano la sicurezza dei nostri concittadini e turisti. Inoltre, garantiremo l’apertura di un ufficio dedicato all’anagrafe e stato civile nel quartiere di Monterone, agevolando lo sviluppo sociale del territorio, con la presenza di un presidio di polizia municipale. Non dimenticheremo le fasce più deboli, con piano di occupazione, creando opportunità di lavoro Un occhio di riguardo dovrà essere rivolto a rinnovare e migliorare il mercato comunale di Forio, rendendolo più sicuro, comodo e pulito».

Ha accennato alla viabilità e al traffico. Come intende agire per fronteggiare questa problematica quanto mai attuale?

«Le nostre strade sono troppo spesso scenario di incidenti, ed anche per questo predisporremo un servizio di Polizia notturna, poiché la presenza attiva dell’autorità sul territorio non può essere sostituita da soluzioni certamente utili, ma limitate e facilmente eludibili, come gli autovelox. Programmeremo scuolabus e doteremo le fermate di pensiline, per garantire e tutelare il diritto allo studio e alla sicurezza ai nostri ragazzi e ragazze».

Un altro tema “caldo” del dibattito politico è quello degli arenili.

«È vero, infatti puntiamo a organizzare un piano spiagge efficiente per garantire una maggiore sicurezza e per assicurare maggiori e migliori servizi, docce, toilette. Dobbiamo rendere le spiagge più accessibili per consentire a tutti, mamme con carrozzine, anziani e disabili, di usufruirne».

Qual è la cosa che maggiormente rimprovera all’amministrazione uscente?

«Sono convinto che un buon amministratore deve partire dal quotidiano e dalle piccole cose, curando il paese e i cittadini passo passo, affinché un piccolo problema – trascurato giorno dopo giorno – non diventi per noi normalità o rassegnazione. La promessa più grande che posso fare ai miei concittadini è di lavorare con onestà, impegno e serietà, affiancandoli nei piccoli e grandi problemi che devono affrontare nella vita di tutti i giorni. Mi considero come un soldato al servizio del popolo. Sarò sempre presente per ascoltare tutti, prendendo in considerazione le varie opinioni, che sono state per anni colpevolmente ignorate da chi ci ha governato. Ecco, penso che l’amministrazione in dieci anni abbia sempre evitato di ascoltare la voce della gente, agendo come una casta all’interno di un bunker. Se i cittadini ci sceglieranno, la casa comunale sarà aperta a tutti, senza distinzioni. Ho già sensazioni molto positive: le persone prima avevano paura, adesso invece parlano apertamente ed espongono con passione i propri punti di vista e le proprie istanze, e noi sappiamo e sapremo ascoltarli».