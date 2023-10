Ninell Sobiecka nuovo presidente e Ad di L’Oreal Italia

MILANO (ITALPRESS) – Emmanuel Goulin, attualmente presidente e amministratore delegato di L’Orèal Italia, è stato nominato presidente del Travel Retail a livello mondiale ed è entrato a far parte del Comitato Esecutivo del Gruppo. Al suo posto Ninell Sobiecka, che prenderà la carica in L’Orèal Italia a partire dal 1° gennaio 2024.Ninell, spiega una nota, “porta con sè un bagaglio di esperienze maturate in 25 anni di sviluppo professionale in sei paesi”. Nata in Polonia, inizia la sua carriera nel 1997, ricoprendo cariche crescenti in importanti aziende multinazionali. Nel 2005 entra in L’Orèal come Marketing Manager per L’Orèal Dermatological Beauty in Svizzera. Ninell ha assunto ruoli chiave come Marketing Manager Vichy in Germania e successivamente come General Manager Vichy in Russia. Il suo percorso l’ha poi portata alla nomina di General Manager L’Orèal Dermatological Beauty in Russia.Nel 2016, è stata nominata Direttore Generale di L’Orèal Dermatological Beauty per l’Asia Pacifica. Ha lanciato la Divisione in diversi Paesi, digitalizzato il modello di business e fatto crescere fortemente l’e-commerce ed il canale medicale.Nel 2021 è tornata in Russia e ha assunto il ruolo di Deputy General Manager responsabile della Divisione Consumer Products e nel 2023 è stata nominata Presidente e Amministratore Delegato per la Russia e la Comunità degli Stati Indipendenti.Sobiecka e Goulin inizieranno il loro passaggio di consegne a partire dalla fine di ottobre. Goulin resterà alla guida dell’Italia fino alla fine dell’anno e Sobiecka sarà pienamente in carica a partire dal 1° gennaio 2024.“Desidero ringraziare Emmanuel in modo particolare per aver definito una roadmap strategica chiara e ambiziosa per l’Italia per gli anni a venire – ha detto Vianney Derville, presidente Zona Europa -. Ninell è ampiamente riconosciuta come un leader moderno e lungimirante, pensatore strategico e attenta allo sviluppo delle persone. Sono quindi fiducioso che si adatterà rapidamente all’ambiente culturale italiano e che contribuirà ulteriormente alla modernizzazione in corso di L’Orèal Italia”.

