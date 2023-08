ROMA (ITALPRESS) – “Seguo con preoccupazione quanto sta accadendo in Niger. Mi unisco agli appelli dei vescovi per la pace e la stabilità nel Sahel. Prego per gli sforzi della comunità internazionale per una soluzione pacifica per il bene di tutti”. Lo ha detto Papa Francesco all’Angelus. “Invochiamo la pace per tutte le popolazioni ferite da guerre e violenze, specialmente per l’Ucraina che da tanto tempo soffre” ha aggiunto. (ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma