Nifae- il risveglio: ecco il secondo capitolo della saga Viaggi di Nuvole di Manuela Bottiglieri

Ha iniziato da un foglio di carta bianca a soli 15 anni e da qui, con un percorso di nascita e crescita ha dato vita al suo personaggio quasi come fosse l’altra se stessa. Parliamo della giovane scrittrice Manuela Bottiglieri che da sempre ha amato i libri, la lettura e il fantastico mondo che essi racchiudono. Ha affidato alle pagine bianche il suo percorso di crescita, prendendo per mano la protagonista, Elettra e accompagnandola nel suo percorso di vita che poi era anche il suo. Ma poi accade la magia. Elettra inizia a rivendicare la sua vita, e i ruoli si ribaltano: la nostra giovane scrittrice si ritrova a raccontare da spettatrice ciò che il personaggio da lei creato le comunica.

Ed ecco che la saga “Viaggi di Nuvole” diventa realtà: il primo volume, Red Butterfly che fa capolino in tutte le librerie lo scorso anno, nel 2022, diventa la realtà di un sogno perseguito da Manuela per più di quindici anni con l’obiettivo di trasmettere emozioni e far sognare i suoi lettori con le sue storie, donando al mondo parte della sua fantasia.

E a distanza di un anno, ecco “Nifae- il risveglio” sequel di “Red Butterfly” presentato al pubblico nel pomeriggio di mercoledì 13 settembre nel tempio della cultura di Casamicciola, la neonata Libreria Du Vesuve per amore di Giulia e Lucia Morgera. L’incontro ha visto il confronto con il pubblico di Manuela Bottiglieri che in una piacevole chiacchierata con la giornalista Elena Mazzella sono stati coinvolti i tantissimi presenti. Si è raccontato il percorso intrapreso dall’autrice e le tante difficoltà incontrate e superate per riuscire a realizzare il suo sogno di veder pubblicata la “sua” storia. A siglare la fine dell’incontro, il giovane musicista ischitano Renzo Rocchi di 16 anni che con la sua tromba ha diffuso calde note che hanno accompagnato il calar del sole che con i suoi ultimi raggi ha “firmato” la fine della chiacchierata letteraria.

“Il messaggio della trilogia vuole essere un monito per i più giovani affinchè non si arrendano nel perseguire i propri sogni. Nella vita ci si mette sempre in gioco ed è quello che vuole trasmettere il libro per questo ho voluto raccontare l’evoluzione del personaggio e della sua scrittrice. Il personaggio ad un certo punto mi ha presa per mano e mi ha fatto scoprire un mondo diverso, indicandomi la strada che stava prendendo. La saga contiene le mie introspezioni e tutte le mie passioni, dalle saghe, ai diversi generi di libri. E’ un genere di lettura di puro intrattenimento con un messaggio universale” afferma la giovane autrice.

E arriviamo nel cuore di questo secondo racconto dove la protagonista Elettra compie un viaggio alla scoperta di se stessa e del mistico mondo al quale scopre di far parte. Non ci sono risvolti scontati in questa storia, tutto può succedere, anche far parte di una stirpe magica. L’amico William, la storia d’amore con Leonardo e l’agenzia Red Butterfly, sembrano lontani come un sogno. Inizia, allora, un’avventura alla ricerca del proprio destino e del senso di ciò che sta accadendo.

“Ninfae- il risveglio” è una storia fantasy di puro intrattenimento che fa riflettere su varie tematiche della vita, come non lasciarsi abbattere dagli imprevisti che stravolgono i propri piani. Una tipica storia da viaggio, poco impegnativa ma coinvolgente. Un romanzo di vita, di amori, di scoperte, un vero mix tra fantasia ed episodi realmente vissuti dall’autrice.

L’AUTRICE: Manuela Bottiglieri (Napoli, 1991), a sedici anni ha scelto di trasferirsi a Torino, si laurea in letteratura, musica e spettacolo. Ha lavorato in un’agenzia di eventi per il cinema, come giornalista e copywriter, e come staff assistant al Parlamento Europeo di Bruxelles, ma ha trovato la sua vocazione nella scrittura di romanzi. Inscritta all’albo dei giornalisti, ha lavorato nella redazione di un giornale e come copywriter per diversi siti online.

Da recensioni di lettori: “Sa di magia, di quotidianità, la ragazza della porta accanto, ma con qualcosa di paranormale: ha quella spruzzata di polvere di stelle che rende tutto surreale, magico e diverso.”

“Un Romanzo scorrevole e molto intrigante. Un libro in cui ritroviamo azione e sentimento.”

“Un libro fuori da ogni logica e razionalità che ti tiene incollato dalla prima all’ultima pagina.”

“Adrenalina e suspense fanno da collante a tutta la storia, trasportandoti in un mondo magico”