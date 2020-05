Niente per Ischia. ‘Formichina’ boccia la proposta della minoranza, parla per un’ora e non dice niente: è solo gestione ordinaria

L’unica cosa che è emersa è che il comune di Ischia si è preoccupato della tassa di soggiorno, del fondo di rotazione e di altri problemi delle casse comunali. Per le aziende? Per la ripresa? Dal consiglio comunale non è pervenuto nulla. Non c’è nessuna iniziativa a favore delle imprese di Ischia.

Gaetano Di Meglio | Il sindaco di Ischia ha gettato la maschera: non c’è niente per le imprese dal comune di Ischia. Non c’è niente di serio: solo chiacchiere e tante parole che non arrivano a nulla.

Dal lungo e inutile consiglio comunale di ieri, infatti, non è uscita nessuna buona notizia per Ischia. La minoranza chiedeva un atto “politico”, una iniziativa dal valore emblematico con la richiesta del riconoscimento dello stato di calamità per il settore turistico.

Ma il vuoto politico che emerge è di dimensioni enorme. Il sindaco di Ischia, in oltre un’ora di chiacchiere, oltre a fare la morale su come si deve fare politica, su quali devono essere gli argomenti da trattare e le modalità di azione non ha espresso nessuna proposta.

La minoranza, con la sua proposta (con tutti i possibili limiti che si possono sollevare) ha, almeno, mosso una leva. Quella sbagliata secondo il sindaco e la maggioranza? Possibile, ma cosa ha proposto il comune di Ischia per affrontare la crisi economica che stiamo vivendo? Niente.

Dal lungo parlare del sindaco, oltre alle solite accuse e infamie contro chi scrive, non è arrivato nulla. Solita propaganda spicciola snocciolata attraverso l’elenco delle attività svolte. La normale amministrazione di un comune spacciata per l’impegno di un’amministrazione che si prende cura del proprio territorio.

Il sindaco, nel suo inutile chiacchiericcio da “consigliere comunale” (così si è orgogliosamente definito), procede come una formichina sorda e oltre a dire “NO” alle proposte della minoranza non riesce a fare.

Il sindaco, è stato bravissimo (forse ha impegnato l’amichetto a fare le ricerche su google degli atti) a sottolineare alla minoranza dove avessero preso spunto per la redazione della loro proposta, ma non è tanto bravo, invece, ad avere soluzioni per affrontare l’emergenza.

La nostra “formichina” con la fascia, ha rivendicato di aver partecipato a diverse call con altri sindaci, con esponenti del governo e con quanti altri possibili. Tante videochat dalla poca utilità se consideriamo quelle che sono le proposte sul tavolo.

Facciamo una piccola lista delle cose che il sindaco potrebbe fare, in quanto comune, senza rischiare il dissesto e potrebbe aiutare la nostra economia. Al netto di quelle che dovrebbero arrivare dal governo e che, nel frattempo, se già attuate, avrebbero già dato risultati reali (anche se nelle debite proporzioni).

Chiedere l’annullamento del divieto di sbarco ai campani solo per l’anno 2020. Chiedere la possibilità di sosta nei garage dei traghetti a quanti giungono sulla nostra isola. Una deroga valida solo per i mesi di questa estate.

Iniziare a promuovere una forte scontistica ai prezzi di Ischia Risorsa Mare per consentire uno sviluppo del settore diportistico. Sia residente sia non residente.

Sempre da Capri, prima di arrivare a Sorrento, così il sindaco non ci può dire che prendiamo ad esempio località diverse dalla nostra, arrivano altri otto suggerimenti che potrebbe attuare il comune.

Riduzione della tassa dei rifiuti (TARI) a partire dal 30%, per tutti gli esercizi commerciali costretti alla chiusura dalla legge oppure per le condizioni sfavorevoli di mercato. A titolo di premialità ai commercianti e operatori turistici coraggiosi che aprono e favoriscano l’occupazione dei lavoratori stagionali sarà applicata un’ulteriore riduzione della tassa sui rifiuti. per gli esercizi pubblici e commerciali rimasti obbligati alla chiusura dalla legge sarà prevista la riduzione del canone per l’occupazione del suolo pubblico a loro assegnato nella misura di almeno il 30% . A titolo di premialità ai commercianti e operatori turistici coraggiosi che aprono e favoriscono l’occupazione dei lavoratori stagionali sarà concessa un’ulteriore riduzione del canone suolo pubblico fino all’azzeramento totale. Riduzione di almeno il 50% IMU e TASI per i proprietari che siano anche gestori dei negozi. per i locatori dei negozi sarà prevista una riduzione IMU e TASI rapportata allo sconto sul pigione che sarà applicato agli inquilini gestori dei locali.

Per l’IMU degli albergatori ci sarà l’abolizione della quota di spettanza comunale e si verserà solo quella dovuta allo Stato.

E queste sono le misure relative alla quota comunale. Certo, se poi il governo emetta leggi che vadano in questo senso, sarà tutto buono. Ma resterà il dato che il comune non ha prodotto niente.

Da Sorrento, invece, arrivano altre proposte che il sindaco di Ischia non ha fatto. Un paio di titoli per capire l’agire di un sindaco che fa bene al paese e di un sindaco (Enzo) che non lo fa.

“Sorrento. Pressing sul governo per il settore turistico e la riapertura degli stabilimenti balneari. Cuomo: “Al lavoro per salvare la stagione e sostenere filiera ed occupazione” e ancora “Turismo. Delusione e rabbia dei sindaci dei Comuni G20s per le tempistiche della Fase 2. Il primo cittadino di Sorrento, Giuseppe Cuomo: “Il Governo Conte ci ha abbandonati. Noi vogliamo lavorare” (Ischia ha solo partecipato alla chat).

Ultimo ma non ultimo: “Sorrento. Il sindaco Cuomo: “Gestione del rischio, nuovo elemento di competitività per la nostra destinazione”. Lettera aperta a cittadini, lavoratori ed imprese. Sostegni e provvedimenti, non solo al comparto turismo, per una città più sicura e più forte.”

E vogliamo parlare di Sant’Antonio Abate dove il comune ha messo a disposzione, gratuitamente, test rapidi (con tutti i dubbi che esistono!, ndr) alle imprese che hanno riaperto per riaprire in sicurezza?

E vogliamo ricordare le ultime due o tre iniziative del comune di Ischia? L’appalto legalmente pilotato del terzo lotto di Piazza degli Eroi, la mancata pubblicazione dell’elenco dei beneficiari dei buoni spesa nazionali a differenza di tanti altri comuni dell’isola e la nomina di un funzionario per la riscossione dei tributi che sarà solo il preludio di una causa di servizio per “mansioni superiori”.

Un po’ poco per salire sulla cattedra del consiglio comunale e dare lezioni a destra e a manca.

Ma c’è un piccolo aspetto che è meritevole delle nostre attenzioni. Il sindaco, ancora una volta, ha ricordato che lui è stato (purtroppo) eletto e ha rivendicato una sorta di feeling con gli elettori. Beh, caro sindaco, c’è chi nella vita non cerca il consenso come fanno a Via Michele Mazzella o alla Pagoda, c’è anche chi crede nelle idee, nelle proposte, nelle iniziative, nella politica. I metodi della clientela prima o poi finiranno. E, allora, sarà una grande vittoria per Ischia che, senza la vostra zavorra politica, tornerà ad essere il Comune. Quello con la C maiuscola.

