Niente giustificazione di matrice culturale per le violenze familiari su Shani e la figlia

La sentenza con cui il giudice del Tribunale di Napoli Isabella Iaselli ha condannato a sei anni di reclusione, al risarcimento dei danni alla parte civile e alla successiva espulsione dal territorio italiano il cittadino originario dello Sri Lanka colpevole di maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti della compagna e della figlia presenta aspetti di rilievo che meritano di essere approfonditi. Non rappresenta infatti solo il momento in cui viene fatta giustizia per le due vittime inermi, per anni costrette a subire le aggressioni da parte dell’uomo, ma un precedente importante, per avere il giudicante respinto la giustificazione della matrice culturale.

Il tentativo della difesa di Weliwita Wedage Chamaka Sangeeth Fernando è stato chiaro: ridimensionare l’accusa di maltrattamenti a singoli episodi di lesioni, cercando inoltre di invocare la scriminante del reato culturalmente orientato, ovvero la possibilità che la condotta dell’imputato fosse il frutto di un contesto culturale diverso, che attribuisce ruoli e poteri differenti all’interno della famiglia. Una strategia per alleggerire la posizione del suo assistito, apparsa da subito gravata da pesanti responsabilità. Madre e figlia hanno raccontato i soprusi, le offese e le violenze che hanno dovuto subire in tutti questi anni, da un uomo geloso, incapace di contenere la propria rabbia e spesso ubriaco. Calci, schiaffi, minacce e insulti, per arrivare infine a puntare un coltello alla gola della donna. Un incubo infinito, terminato quando a Capodanno, dopo quest’ultimo episodio, lei ha deciso di dire basta e di denunciare Fernando.

L’IMPIANTO DIFENSIVO DELLA PARTE CIVILE

Al tentativo del difensore dell’imputato si è opposta con forza la tesi della parte civile, sostenuta con competenza e rigore dall’avvocato Michele Calise, che ha messo in luce come nessun contesto culturale possa giustificare atti di violenza sistematica e reiterata. Calise ha sottolineato l’impossibilità di invocare la scriminante culturale non solo per l’assenza di norme che nello Sri Lanka legittimino simili comportamenti, ma anche per il radicato inserimento dell’imputato nella società italiana, essendosi trasferito nel nostro Paese da oltre un decennio.

Il Tribunale ha aderito pienamente a questa impostazione. Secondo quanto stabilito nella motivazione, «nessuna forma di rispetto per le tradizioni culturali, religiose o sociali del cittadino straniero potrà mai comportare l’abdicazione del sistema penale alla punizione delle condotte aggressive dei diritti fondamentali». Ed è proprio il diritto alla dignità e alla salute della persona a prevalere su ogni invocazione di cultura d’origine.

Il giudice ha ricordato che l’imputato vive in Italia da oltre tredici anni, parla la lingua italiana, lavora e ha una figlia nata e cresciuta qui. Era quindi perfettamente consapevole della gravità delle sue azioni, al punto da tentare di impedire alla compagna di chiamare aiuto e di allontanarsi con la figlia per evitare le conseguenze penali. Un quadro preciso, che non gli ha lasciato scampo, né alcuna scappatoia.

UN PRECEDENTE DI RILIEVO

La condanna a sei anni di reclusione, con l’ulteriore misura della futura espulsione dal territorio italiano, riflette la piena adesione del giudice alla tesi dell’accusa e della parte civile. L’avvocato Michele Calise ha espresso soddisfazione per la decisione del tribunale: «È una sentenza equilibrata e giusta, che riconosce la gravità delle sofferenze subite e afferma con chiarezza che i diritti delle donne non sono negoziabili».

Oltre alla pena detentiva, il Tribunale ha riconosciuto alla parte civile un risarcimento pari a 50.000 euro per il danno morale subito, valutando anche l’impatto sulla quotidianità della donna e della figlia, costrette a lasciare la propria abitazione e la rete sociale di riferimento. Il giudice ha inoltre disposto la distruzione dell’arma usata per le minacce e la confisca dei beni sequestrati.

La sentenza rappresenta un precedente importante sul piano giurisprudenziale. Non solo riafferma i principi fondamentali di tutela della persona, ma fornisce anche un chiaro orientamento per i casi futuri che coinvolgano presunti reati “culturalmente motivati”. È stato tracciato un perimetro chiaro entro il quale il diritto alla propria identità culturale può trovare riconoscimento, ma senza mai compromettere i diritti inviolabili sanciti dalla Costituzione.

Per l’avvocato Calise, questo è anche un segnale per tutte le donne che si trovano in situazioni simili e per paura e sfiducia nelle istituzioni sono restie a sporgere denuncia: «La giustizia può sembrare lontana, ma non è mai inaccessibile. Questa sentenza dimostra che denunciare ha un senso, che ogni testimonianza è preziosa, che il silenzio può essere rotto e che chi maltratta non può nascondersi dietro la scusa della cultura».

DETENZIONE CONFERMATA ED ESPULSIONE

L’ultima parte della decisione riguarda il ritorno della donna e della figlia nella loro casa di Forio, dopo la detenzione confermata dell’imputato e la sua espulsione. Un ritorno che ha il valore simbolico del riscatto: riprendere possesso della propria vita, dei propri spazi, dei propri legami. «Il diritto alla casa è anche diritto alla libertà e alla sicurezza», ha ricordato ancora l’avvocato Calise, sottolineando come l’allontanamento della vittima, seppur necessario, non debba mai diventare la regola.

In un tempo in cui la cronaca è costellata di episodi di femminicidio e maltrattamenti, questa sentenza è una luce che ridà speranza a tante vittime di altri casi analoghi. E che conferma quanto affermato dallo stesso tribunale: «La dignità della persona non può mai essere negoziata. Nemmeno in nome della cultura». Un segnale chiaro ed inequivocabile.