Niente bus su Via Alfredo De Luca, mattinata di ordinaria follia

Il “solito” caos verificatosi ieri mattina a Ischia a causa del divieto di transito ai bus Eav su Via Alfredo De Luca ha suscitato le ire degli utenti del servizio di trasporto pubblico.

Le cause di quello che si è trasformato in un vero e proprio disservizio non sono state rese note, sta di fatto che come riferito dai lettori che ci hanno segnalato il problema, due camion fermi all’altezza di Scaglione bloccavano la circolazione per il centro di Ischia. «C’è stato chi ha impiegato un’ora e mezza per raggiungere il porto dall’altezza di Minicucci, tra attese e viaggi a vuoto fino a Piazza degli Eroi. Un disservizio in una giornata di caldo afoso e nessuna comunicazione».

Una nostra lettrice, addirittura in attesa di un bus fantasma su Via Alfredo De Luca, quando ha attraversato utilizzando il semaforo ha rischiato di essere investita. Alle sue proteste, l’automobilista le ha risposto «non l’ho visto». Veramente emblematica la risposta dei vigili urbani quando si è lamentata segnalando l’episodio. Le hanno risposto: «Io non guardo il traffico e il semaforo». E allora cosa facevano in strada?

In molti hanno protestato per un grave disservizio a danno dei cittadini e anche dei numerosi turisti, che faticavano ancora di più a raccapezzarsi. «Una vera beffa per quanti scelgono di non usare il proprio mezzo di locomozione e poi si trovano a vivere vere e proprie odissee alla ricerca di un bus che non passa», è stato il commento.

La responsabilità di questa mattinata di “ordinaria follia” viene imputata al Comune, che sembra abbia autorizzato l’improvvisa modifica alla percorrenza dei bus, che dal capolinea del porto percorrevano la sopraelevata raggiungendo Piazza degli Eroi per poi girare e viceversa. Il dito è stato puntato anche contro l’Eav per non aver comunicato la modifica, anche se alle fermate era stato apposto un avviso della “sospensione temporanea”. Ma in molti lo hanno visto troppo tardi.

Una situazione critica che si sarebbe dovuto cercare di evitare, soprattutto in piena stagione turistica e con il caldo rovente di questi giorni, che ha aggravato i disagi degli utenti.