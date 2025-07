Nicolò De Devitiis ospite d’onore: Sant’Anna diventa racconto nazionale

Dopo il rinvio per motivi di sicurezza a causa delle condizioni meteo, venerdì 1 Agosto andrà in scena la “festa” dell’isola d’Ischia. E l’edizione 2025 della Festa a Mare agli Scogli di Sant’Anna, tra luci, voci e barche che raccontano il cuore pulsante di Ischia, brillerà anche un volto noto al grande pubblico: Nicolò De Devitiis, conduttore e inviato tra i più amati del panorama televisivo nazionale, sarà l’ospite d’onore della serata finale. A lui è stato affidato anche il Premio Social, riconoscimento dedicato a chi, attraverso i canali digitali, contribuisce a raccontare e diffondere la magia della festa.

Classe 1990, romano, De Devitiis incarna una generazione che ha saputo fare del dinamismo e della creatività una cifra distintiva. Dopo gli studi in Economia e Marketing, è stato tra i primi in Italia a raccontare il mondo delle due ruote con ironia e competenza, sotto lo pseudonimo “divanoletto”, diventando un bike blogger di riferimento. Ma è con Le Iene, dove milita dal 2014, che ha conquistato il grande pubblico, mostrando il lato umano e profondo del giornalismo televisivo. Oggi lo vediamo anche al timone di trasmissioni come “Battiti Live” su Italia 1 e “48H con”, format da lui ideato.

La sua presenza ad Ischia si preannuncia vivace e partecipata, con quel tocco di empatia e leggerezza che lo contraddistingue. Sarà giurato insieme a nomi autorevoli del mondo dello spettacolo e della cultura, tra cui Rocco Barocco, la scenografa Simona Balducci e l’assessora regionale Lucia Fortini. Un’occasione per rafforzare ancora di più l’anima mediatica e comunicativa della Festa, che ogni anno abbraccia tradizione e innovazione, visibilità e spiritualità.

Il respiro collettivo della Festa: tra riti, creatività e memoria

Accanto alla presenza prestigiosa di Nicolò De Devitiis, la Festa di Sant’Anna 2025 torna a essere un crocevia di esperienze artistiche, umane e culturali. Un evento che non è solo spettacolo ma anche rito, comunità, radice.

In attesa della grande festa di venerdì 1 agosto, il 25 luglio la festa ha visto il suo primo “atto” con la Messa per le partorienti, cuore originario della Festa. Don Pasquale Trani ha celebrato l’antico rito nella suggestiva chiesetta arroccata tra gli scogli di Cartaromana, preceduto da una processione via mare che rievoca la fede popolare delle donne che, per secoli, si sono affidate alla protezione di Sant’Anna. Un momento di spiritualità che mantiene vivo il legame fra l’isola e la sua devozione.

Venerdì prossimo, invece, la baia si trasformerà in un palcoscenico liquido e fiabesco, dove sfilano le barche allegoriche create con la sapienza degli artigiani locali e la visione delle nuove generazioni. Le quattro associazioni partecipanti sono protagoniste di una narrazione che attraversa arte, fede e musica. I bozzetti, nati dal progetto “Impara l’arte e mettila in barche”, hanno visto la collaborazione tra il Liceo Buchner e gli altri istituti dell’isola, in un laboratorio di creatività che unisce studenti, tutor e maestri.

In scena, dunque, ci saranno: “Non dimenticare di essere stato bambino” dell’associazione L’Isola dei Misteri di Procida; “Pianofortissimo – Omaggio a Renato Carosone” de Il Palmento di Ischia; “Tra mare e monti e il Santo delle cento pezze” dei Cantastorie del Torano – Piedimonte Matese; – “Karol – Un Santo venuto ad Ischia” a cura dell’AMP Regno di Nettuno e Comune di Forio. Ognuna con la sua direzione artistica, i suoi simboli, il suo messaggio profondo.

La musica e la voce: Francesco Viglietti e Marianita Carfora incantano la baia

Ad arricchire la serata ci saranno le straordinarie voci di Francesco Viglietti e Marianita Carfora, due interpreti campani che porteranno sulla scena il cuore e il ritmo della tradizione. Viglietti, attore e cantante dalla carriera teatrale e musicale di rilievo nazionale, è un artista capace di muoversi con naturalezza tra prosa e canto, memoria e contemporaneità. Accanto a lui, Marianita Carfora, raffinata voce partenopea che affonda le radici nel teatro musicale e nella canzone napoletana, saprà donare sfumature poetiche ed evocative ad ogni momento della serata. Entrambi saranno accompagnati da una formazione di musicisti di talento, per una colonna sonora che farà vibrare ogni cuore presente in baia.

Una festa che guarda al futuro: sostenibilità, arte e partecipazione

L’edizione 2025 sarà anche all’insegna della sostenibilità ambientale, grazie all’Operazione Sant’Anna coordinata dall’Area Marina Protetta Regno di Nettuno. Il 2 agosto, volontari, associazioni e cittadini parteciperanno alla pulizia del fondale e delle scogliere della baia. È un gesto simbolico e concreto per proteggere il patrimonio naturale che fa da cornice alla Festa.

Un racconto che si accende nel mare

La Festa a Mare agli Scogli di Sant’Anna non è solo un evento: è il racconto collettivo di un’isola che sa emozionare e sorprendere, che affonda le radici nella storia e guarda con coraggio al domani. Tra le voci, i volti e le mani di chi la rende possibile, c’è la forza silenziosa di una comunità che, anche quest’anno, ha scelto di salpare unita verso l’incanto.