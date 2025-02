Nicola Talamo: “A Nocera la prima mezz’ora sarà un inferno. Se restiamo calmi faremo punti”

Benvenuto, Nicola. Ci avviciniamo a uno dei derby campani più sentiti: Nocerina-Ischia. Questa volta, arrivate con una carica in più grazie all’arrivo del nuovo allenatore e a prestazioni in crescita. La classifica inizia a sorridervi.

Come ci si prepara a una gara così importante?

“Sarà una partita cruciale, perché ci permette di avvicinarci all’obiettivo stagionale, che è la salvezza. Sappiamo che ci aspetta una sfida difficilissima, loro giocheranno in casa e avranno il sostegno di un pubblico caldo. Noi daremo il massimo per portare a casa almeno un punto”.

Arrivi a questo incontro contro la tua ex squadra dopo aver segnato il nono gol in campionato. Un gol importante, anche perché si nota una crescente intesa con Filip. Si sta consolidando una nuova intesa offensiva?

“Sì, quest’anno mi sento più tranquillo sotto porta e i gol stanno arrivando con più continuità. Certo, qualche occasione la spreco ancora, ma cerco sempre di dare il mio contributo alla squadra. Filip, essendo nuovo in Italia, ha avuto qualche difficoltà iniziale ad adattarsi, ma ora sta trovando il suo ritmo e ci sarà di grande aiuto fino a fine stagione”.

La stagione è stata più complicata rispetto alla precedente. Il cambio in panchina con l’arrivo di mister Antonio ha portato stabilità? Come avete vissuto questa transizione?

“È stato un anno un po’ turbolento, con due dimissioni e non due esoneri in panchina che hanno creato un po’ di confusione. Mister Antonio, però, si è subito messo a disposizione della squadra. È un tecnico preparato e ci sta dando una mano. Le ultime due partite hanno mostrato un gruppo compatto e determinato: questa è la strada giusta da seguire”.

Dopo Rispoli e Calise, finalmente giocate al nuovo Mazzella. Come cambia l’approccio con un campo di casa finalmente stabile?

“È un grande sollievo. Il nuovo Mazzella offre spazi più ampi e un terreno di gioco migliore rispetto a prima. Per otto-nove mesi siamo stati costretti a giocare lontano da casa, ora dobbiamo sfruttare al massimo questo vantaggio e raccogliere più punti possibile”.

Conosci bene l’ambiente di Nocera e il calore della sua tifoseria. Che consigli daresti ai tuoi compagni per affrontare questa sfida?

“Sarà una partita intensa. Nei primi 20-30 minuti ci aspettiamo un’atmosfera infuocata, ma dovremo essere bravi a mantenere la calma, contenere la loro spinta iniziale e cercare di strappare punti su un campo difficile. Loro daranno tutto per vincere, ma noi non saremo da meno”.