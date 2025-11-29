Nicola Pisani: “Una vittoria che pesa. Squadra straordinaria, mercato pronto»

Il successo contro l’Ercolanese vale molto più dei tre punti. Al “Calise” il Real Forio ha mostrato maturità, compattezza e nervi saldi in una sfida dura, intensa, da vertice vero. A fine gara il direttore sportivo Nicola Pisani ha analizzato la prestazione e tracciato la rotta del gruppo in vista delle prossime settimane.

Una vittoria importantissima contro l’Ercolanese, una squadra molto forte. Era fondamentale vincere oggi, anche perché la Cavese ha fatto il suo dovere e dunque bisognava tenere il passo mantenendo i tre punti.

“Sì, vincere è sempre importante, inutile girarci intorno, soprattutto quando sotto non si fermano e continuano a correre. Quella di oggi è stata una partita davvero pesante, contro una squadra altrettanto importante. Non dimentichiamo che l’Ercolanese era praticamente al completo, molto diversa da quella affrontata in Coppa. Questa vittoria dà ancora più valore alla rosa e all’intero gruppo”.

Oggi complimenti a tutti. Una vittoria di squadra, una partita giocata con grande intensità da tutto il collettivo. E poi Santiago ancora decisivo: sedicesima rete stagionale. Ma in generale, l’Ercolanese ha difeso benissimo e voi siete riusciti comunque a trovare la chiave.

“Sì, è stata una partita tattica e intensa. Faccio i complimenti anche all’Ercolanese perché ha tenuto un ritmo altissimo. Alla lunga forse abbiamo creato qualche occasione più nitida e Santiago è riuscito a buttarla dentro. Ma davvero bravi tutti, da Santaniello a Santiago. Hanno disputato una grande gara. E voglio fare i complimenti anche al mister, perché è rimasto calmo nei momenti più accesi, quando in campo sono volati episodi che potevano far perdere lucidità”.

È stata una battaglia, quasi una guerra sportiva. Molto fisica, molto dura. Quanto pesava vincere oggi, considerando che l’Ercolanese era tra le prime pretendenti al titolo, forse la più accreditata insieme al Real Forio?

“Oggi serviva prima di tutto la prestazione. Poi è chiaro che vincere contro una pretendente al titolo come l’Ercolanese porta entusiasmo e morale. Ci permette di lavorare con più serenità e prepararci alle prossime tre partite, che saranno altrettanto importanti, senza dimenticare la Coppa. Siamo molto contenti del risultato, ma da domani penseremo già alla prossima gara”.

Risultati che stanno arrivando e un gruppo squadra eccezionale. Ma stiamo entrando nel periodo del mercato invernale: ci saranno operazioni in entrata o in uscita?

“La rosa è completa e il mister lo ha detto: se ci saranno ritocchi, saranno pochi. La settimana prossima inseriremo un nuovo innesto nel reparto offensivo. E restiamo vigili su altre situazioni in diversi reparti. Faremo probabilmente un paio di innesti, perché le partite sono tante e il passaggio del turno in Coppa ci ha aggiunto altri impegni. Non ci faremo trovare impreparati. Il primo arrivo sarà la prossima settimana, poi valuteremo il resto passo dopo passo”.

E sul fronte uscite? Chi entra implica qualcuno che esce, o restano tutti?

“No, al momento restano tutti. Non ci saranno uscite. Entra soltanto il ragazzo che arriverà la prossima settimana.”