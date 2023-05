Nicola Monti: “Sul porto Pasquale Capuano deve più studiare che parlare”

Pasquale Capuano, durante un confronto con i sindaci, ma anche dalle nostre colonne, alla domanda sul porto ha evidenziato e, in qualche modo, scaricato ciò che non funziona nel porto di Forio sul candidato Stani Verde. Non è stato fatto il nome, ma è evidente che Nicola Monti era il suo l’obiettivo. Nicola Monti porta il peso di avere fatto e in qualche modo gestito il porto. Poi se n’è andato e successivamente è tornato come presidente…

” Pasquale, quando era consigliere comunale nella giunta dell’amministrazione Regine, ha votato la costituzione di Marina Del Raggio Verde. Evidentemente, oggi sta dimenticando quali sono state le scelte fondamentali che noi abbiamo dovuto prendere quando il porto di Forio era stato dato in gestione alla Mafra, una società che mi risulta essere in fallimento, in concordato preventivo per 99 anni. Il Comune di Forio fece con loro una società di gestione, avendone forse il 20%. In sei mesi, abbiamo realizzato una società, un porto, 350 posti barca nel periodo peggiore che dal dopoguerra ad oggi il settore della nautica abbia conosciuto in Italia. Il governo Monti, in quegli anni, introduceva una serie di decreti che hanno fatto sì che il reddito delle gestioni portuali fosse dimezzato. Invece noi, in controtendenza, abbiamo avuto il coraggio di realizzare una società e di darne al Comune la concessione del 51%. Oggi il Comune di Forio è fortemente presente nella gestione del porto, con la maggioranza del capitale sociale e con la maggioranza degli amministratori all’interno del consiglio di amministrazione.

È un porto che produce utili. Con il mio arrivo, quest’ultimi sono aumentati come mai prima d’ora. Parliamo di 173.000€ di utili e 1.300.000 di ricavi circa per quanto riguarda il bilancio del 2022. Sono numeri che dovrebbero far riflettere. Cosa è stato fatto nelle gestioni passate quando io non ero presidente onestamente non lo so, ma evidentemente non lo sa neanche Pasquale Capuano. Io credo nel modello di gestione, credo nel Porto ai foriani, anzi, credo nella possibilità che il Comune continui a mantenere un aspetto predominante. Ma il futuro lo dobbiamo scrivere insieme. Io ho trovato il porto così come lo avevo lasciato dodici anni fa. E quando parlano di disastri, quando parlano di qualcosa che non sanno, dovrebbero fare più di attenzione. Continuo ad essere amico di Pasquale, ma in questo momento lui è un avversario politico che, evidentemente, non si è ben documentato. Sono pronto in qualsiasi momento a confrontarmi con lui, faccia a faccia, politicamente e pubblicamente, per parlare del Porto. Ma ne dobbiamo parlare con i numeri, con i fatti concreti, con lo sviluppo e con Marina del Raggio Verde portata avanti. Per me è stato un onere, ma anche un onore dare la possibilità ai nostri turisti di poter attraccare in un Porto fornito di servizi e non più in un’area desolata, gestita in maniera poco attenta e poco organizzata e non al passo con i tempi. Io credo che il Porto di Forio possa fare molto di più, su questo siamo tutti d’accordo, ma con l’impegno delle persone che studiano, che si dedicano e che con grande impegno conoscono le vicende. Penso che, in questo momento, Pasquale Capuano abbia dedicato poco tempo e poca attenzione alla vicenda del Porto di Forio e questo è molto grave per una persona che si candida a gestire come Sindaco la nostra comunità”.

Il porto oggi rappresenta sicuramente un punto di partenza. Quali sono i programmi per lo sviluppo?

“È il momento di parlare dei programmi. Ancora una volta, attraverso questa intervista, voglio lanciare a Pasquale Capuano e all’amministrazione uscente la possibilità non di uno scontro, ma di un confronto serio su quelle che sono le prospettive del porto di Forio. Negli ultimi dieci anni, da quando io sono andato via come amministratore del Comune e non come amministratore della società, non ci sono stati investimenti e non è stata fatta nessuna opera che abbia riqualificato, ampliato e modernizzato quello che io ho lasciato come amministratore. A questo punto, credo che è necessario fare il punto della situazione, fare un nuovo programma. Abbiamo tutto un lato del porto, che quello è destinato alla pesca, su cui bisogna portare a termine gli interventi che sono stati lasciati monchi e favorire quel comparto. Il porto non è solo turismo, non è solo diportismo nautico, ma è anche una realtà produttiva importante e tradizionale del nostro territorio come la pesca. Abbiamo poi tutta l’area del lungomare dove ci sono i ristoranti e le attività che deve essere completamente sviluppata. Credo che siamo pronti per fare sì che Forio possa essere un attracco per imbarcazioni come i mega yacht, che possono veramente, con la loro capacità reddituale, cambiare il destino economico e sociale del nostro territorio.”

Sono finiti tutti gli investimenti dei privati oppure c’è bisogno di chiederne ancora?

“Naturalmente, sarà compito dell’amministrazione che verrà iniziare a mettere in campo un report su quello che è stato fatto. Ci sono ancora dei piccoli investimenti che devono essere completati, ma il problema principale è che in questi dieci anni è stata fatta poca attenzione nella capacità di rimborsare l’investimento che è stato attuato. Ad oggi, e ne sono sicuro perché riguarda quello che ho fatto io come presidente della società Marina del Raggio Verde, i privati non hanno avuto le distribuzioni degli utili. Anche loro sono in attesa di vedere rimborsati i loro investimenti. Il compito mio, di Stani Verde e dell’amministrazione sarà quello di rientrare sul tema del porto e iniziare a guardarlo con occhi nuovi e senza pregiudizi, né da un lato né da un altro.”