Nicola Monti si è dimesso! “Non posso più essere il Nicola Monti che tutti conoscono”

In un’intervista a cuore aperto, Nicola Monti racconta le ragioni personali che lo hanno spinto a rassegnare le dimissioni, chiarisce il suo rapporto con il sindaco Stani Verde e con il gruppo Forio Democratica, e traccia un bilancio dei suoi due anni di attività amministrativa. Nessuna frizione politica, ma la consapevolezza di dover fare un passo indietro nel rispetto dei cittadini, del ruolo e della propria salute. Un dialogo sincero, tra riflessioni, progetti e visioni per il futuro della comunità foriana e isolana.

Con l’assessore Nicola Monti per commentare un momento delicato, personalmente e non politicamente. Partiamo subito da quello che è l’oggetto di questa intervista. Hai deciso di rassegnare le dimissioni dalla carica di assessore della Giunta di Stani Verde. Perché e come si è arrivati a questa decisione?

“Ma non è una cosa nuova, diciamo. Già nel mese di dicembre avevo manifestato al sindaco una situazione, un malessere, che mi aveva già in quel momento spinto a valutare insieme a lui la possibilità di rassegnare le dimissioni dall’incarico di assessore. Solamente il sindaco, alcuni compagni di cordata dell’amministrazione, l’affetto delle persone che mi hanno circondato e la mia famiglia mi hanno spinto ad andare avanti, a provare a portare avanti questa iniziativa e questo incarico con grande onore e rispetto, cercando di svolgerlo al meglio in questi due anni di amministrazione.

Purtroppo, quando le circostanze lo richiedono, bisogna essere abbastanza intelligenti da sapersi fermare e capire quando si è raggiunto un limite psicofisico. Lo stress, il lavoro quotidiano, l’incrocio tra la mia attività professionale che si svolge in terraferma, gli impegni familiari, quelli extra-professionali e quelli del Comune possono generare un mix davvero difficile da sostenere. Ed è con questo che ho dovuto fare i conti”.

Questa è la motivazione, ma qualche ulteriore domanda si deve fare per andare oltre alla motivazione personale che hai spiegato. Per approfondire, qual è lo stato di salute della collaborazione politica con Stani Verde?

La collaborazione è la stessa che abbiamo avuto dal primo giorno in cui abbiamo deciso di fare coalizione, di stringere un accordo, e continuerà ad esserlo da oggi per i prossimi otto anni. Calcolo tre anni ancora con Stani Verde come sindaco, più i successivi cinque, se i cittadini lo vorranno. Sarà sempre un connubio indissolubile. Da parte mia ci sarà un supporto totale, personale, politico, amministrativo: fino ad oggi all’interno dell’Amministrazione, da domani dall’esterno, ma sempre con il coinvolgimento del 100%.

Non c’è nulla di politico dietro. Non ci sono frizioni, né momenti di scontro. La domanda è legittima, e capisco che in un paese piccolo come Forio, in un contesto isolano ristretto, nascano tanti commenti, tanti dubbi, tanto vociare. Ma, purtroppo per i miei detrattori e moderatori, non c’è nulla contro Stani Verde, né contro l’Amministrazione.

Non ci sono stati elementi politici a spingermi alle dimissioni. C’è una situazione personale che va avanti da mesi, con segnali che i miei amici nell’amministrazione avevano già colto. Sono mesi che non partecipo ai consigli comunali di sera, alle riunioni di maggioranza, alle iniziative pubbliche, anche organizzate da noi. Sono costretto da mesi a chiedere ai miei colleghi di partecipare e intervenire al posto mio.

Credo che un impegno politico e amministrativo serio debba prevedere persone che possano dedicarsi con forza, con coraggio, con determinazione, che possano dare il giusto tempo alla vita pubblica. Questo per rispetto dei cittadini, dei compagni di cordata, del Consiglio comunale.

Un assessore che per lungo tempo non si presenta ai consigli comunali non è una persona che può continuare a ricoprire quell’incarico. Evidentemente non avevo più la forza, né la determinazione d’animo, per portare avanti un incarico così gravoso.

Vorrei aggiungere che chi mi conosce sa che non ho mai fatto un passo indietro rispetto alle mie responsabilità, né rispetto alle mie azioni politiche. La mia storia parla per me. Sono sempre stato una persona che ha messo al centro il proprio impegno, che non si è mai nascosta dietro nessuno.

Oggi, allo stesso modo, credo di non poterlo fare. Non posso più essere il Nicola Monti che tutti conoscono, e quindi è giusto, in un certo momento, tirare il fiato, alzare la mano e chiedere a tutti di comprendere il momento che sto vivendo.

I rapporti con il tuo gruppo politico?

“I rapporti con il mio gruppo sono solidi. Forio Democratica è stato un raggruppamento politico che ha rappresentato una grande novità. Quando l’ho creato, era un piccolo movimento. All’ultima elezione si è confermato come la seconda forza della coalizione di Stani Verde, pur non avendo goduto del supporto diretto del sindaco nella scelta dei candidati.

Credo che la scelta di dimettermi, pur avendo potuto legittimamente aspirare ad altri incarichi come la Presidenza del Consiglio – essendo il secondo degli eletti – sia stato un gesto di grande disponibilità. La Presidenza è andata a Gianni Mattera, con tutto il mio supporto, perché ritenevo avesse l’esperienza e lo stile adatti a quel ruolo. Le mie dimissioni sono state un atto di coraggio, ma anche di serenità, nel condividere un rapporto stretto e leale con il sindaco e i Verdi. Ho anche scelto di dare spazio a nuove energie, come Marianna Lamonica, oggi consigliera comunale.

Il gruppo oggi è composto da due nuovi consiglieri, Marianna Lamonica e Davide Laezza, che in questi due anni hanno lavorato molto bene. Credo anche grazie al supporto mio, del sindaco e dell’amministrazione. Con loro continueremo a costruire la nostra azione amministrativa. Il progetto di Forio Democratica andrà avanti”.

La scelta delle dimissioni immagino che tu abbia partecipato anche a loro

“Sì, ma in maniera molto più semplice di quanto tutti possano pensare. Non vivo un grande patema d’animo in questo momento, né una grande disperazione. Credo che, nella vita di ognuno, ci sia un momento in cui fare un passo indietro sia un segno di intelligenza. Non è un addio, probabilmente è solo un arrivederci rispetto a quello che potrà essere il mio impegno politico e amministrativo anche nel futuro.

In questo momento ho sentito la necessità di fermarmi. Ho condiviso questo ragionamento con loro, e loro, come tutti gli altri, lo hanno capito. Devo dire che di questo voglio pubblicamente ringraziare i miei colleghi della Giunta, il presidente del Consiglio, il sindaco, i Verdi, il mio gruppo, e molti consiglieri che, pur avendo appreso informalmente la notizia, mi hanno chiamato e mi hanno chiesto con insistenza di non fare questo passo. Non si è trattato di un invito solo politico, ma soprattutto umano, amichevole. Volevano continuare a lavorare con me. Ma di fronte alle mie motivazioni, tutti hanno capito che non ci poteva essere spazio per un ripensamento”.

Non ti è concesso rispondere “questo volevo chiedere al Sindaco”. La Giunta di Forio resta operativa però con due tasselli mancanti. E’ un problema?

“Non è un problema per Stani Verde, perché è una persona determinata. Può contare su due figure di grande solidità: Angela Albano, il vicesindaco, e Jessica Lavista. Sono due persone che hanno dimostrato coraggio, forza, determinazione e piena fiducia nel sindaco. Anche l’esperienza e il supporto di Nino Savio, in questo momento, rappresentano un contributo valido per portare avanti l’operatività della Giunta.

Certo, poter contare su nuovi assessori può essere un’opportunità politica, ma non deve essere una necessità. Ed è qui che si vede la lungimiranza del sindaco: non ha mai sentito il bisogno di nominare un assessore solo per colmare una casella. È rimasto due anni con un assessore in meno: quale altro sindaco l’avrebbe fatto? Un altro avrebbe sfruttato l’occasione per fare clientelismo o accontentare qualche elettore. Invece Stani ha dimostrato sagacia politica, capacità di gestione e senso dell’equilibrio. Quindi sì, se ci saranno nomine saranno utili solo se le persone individuate potranno davvero dare un contributo operativo concreto”.

In questi due anni ci arriviamo alla conclusione di questa intervista ha interagito con le altre amministrazioni dell’isola in penso alle eventuali crisi penso per la ricostruzione penso per i vari tavoli che si sono aperti e che sono ancora aperti provando a fare ecco ormai che sta uscendo fuori non c’è neanche più bisogno di avere quella gente non dire la verità non sono stati i rapporti con le altre amministrazioni.

Credo vada premesso un punto fondamentale: il rapporto con Legnini, il nostro commissario. Ritengo, come molti altri, che questa persona abbia lavorato molto bene per l’isola, e il fatto che il Governo ne abbia rinnovato l’incarico per tutto il 2025 è un segnale importante. Per quanto riguarda i rapporti con le altre amministrazioni, penso che a Ischia manchi un’idea di gestione unitaria del territorio. Manca coordinamento. Tutti parlano del Comune unico, ma forse è il momento di spostare l’attenzione verso un progetto realistico come quello dell’Unione dei Comuni. Io sono stato uno dei primi 80 iscritti all’associazione per il Comune unico, ero presente quando la fondammo alla Biblioteca Antoniana, allora ero assistente del sindaco Franco Monti.

Ma sono passati tanti anni. Il progetto è ancora valido, ma non può essere imposto a una popolazione che forse non è pronta. Serve accompagnarla con gradualità, e l’Unione dei Comuni potrebbe essere il primo passo. Quanto ai rapporti con le amministrazioni, sono stati istituzionali, corretti, ma non proficui. Non per colpa nostra. Credo che, in occasioni come le manifestazioni natalizie o la gestione delle opere pubbliche, abbiamo dimostrato capacità e visione, ottenendo visibilità anche fuori dall’isola. Eppure, ho percepito una certa chiusura, forse paura. Non voglio parlare di invidia, ma certo non c’è stato entusiasmo nel collaborare”.

Un rammarico?

“Nessuno. Credo di aver dato tutto. Ho fatto scelte giuste e sbagliate, ma sempre con onestà e dedizione.

Molti mi criticano, ma non hanno mai vissuto le mie stesse responsabilità. Prima di giudicare, bisognerebbe mettersi nei panni di chi decide. Non ho rimorsi né pentimenti. Quando si dà tutto ciò che si ha, non ci si deve rammaricare”.

Però è vero che la politica è una malattia dalla quale non si guarisce.

È vero, la politica è una passione profonda. Ma deve essere uno strumento per migliorare la vita degli altri. Certo, è anche un modo per realizzare qualcosa per sé, perché il consenso è anche una forma di riconoscimento.

Ma con qualche anno in più rispetto al Nicola Monti di vent’anni fa, oggi posso dire che la politica non deve farti stare male. Deve essere un piacere.

Se ti rende ostaggio, è il momento di fare un passo indietro”.

Chi aprirà la bottiglia di champagne per le tue dimissioni?

Forse qualcuno della maggioranza, non dell’opposizione. Con l’opposizione ho sempre avuto rapporti lineari. Forse anche qualche dipendente comunale. Ma va bene così”.