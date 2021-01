Nicola Monti incorona Michele Regine?

Gaetano Di Meglio | Ho letto con attenzione la nota (leggila qui) di Nicola Monti, ne ho apprezzato l’esercizio di sincerità ma c’è più di un passaggio che merita di essere commentato nel dettaglio.

Il primo è questo: “Dopo anni di lontananza dalla vita politica la scelta di rivestire la carica di presidente della Marina del Raggio Verde è per me motivo di grande orgoglio, ma al contrario di quanto si voglia far emergere dalla legittima narrazione giornalistica non assume nessuna caratterizzazione politica”

In verità, se la nomina ricade su quanto spetta al sindaco di Forio, è difficile pensare che questa non abbia una caratterizzazione politica. Tutto quello che viene dal Comune (in questo caso la nomina) è politica. I privati hanno espresso Donato Di Palo con la carica di amministratore unico e il comune esprime il presidente. Detto questo è difficile pensare che la scelta di Deo Deo non sia “politica”. Che poi questa non abbia una ripercussione diretta sugli equilibri politici di Forio è una dato di secondo piano. Se pensiamo che il sindaco di Forio profonde più impegno per le vicende di Lacco Ameno che per quelle di Forio, possiamo anche pensare che la scelta di Nicola serve ad altri ragionamenti. Nel frattempo ci facciamo bastare la schiettezza di Nicola Monti.

Ma Nicola Monti è certamente più furbo che schietto. Con stile, il nuovo presidente del porto cala sul tavolo la carta speciale. Una sorta di jolly che prova a spengere la rabbia dei “piccolini” tra quelli di Del Deo.

“Inoltre Francesco del Deo ha in più occasioni manifestato la propria volontà di esprimere il futuro candidato sindaco scegliendo tra le file della propria maggioranza e sul punto ben si conosce la determinazione del sindaco su queste iniziative”. Interessante passaggio calma-acque. Nicola Monti serve la mattonella a Del Deo per tranquillizzare i “piccolini” dell’Amministrazione e per non dover organizzare altre numerose cene per riconquistare le attenzioni su Michele Regine.

Last but not least, il buon Nicola Monti ci offre un terzo spunto.

La nota di Monti è ben studiata, organizzata con calma e tiene conto dei movimenti foriani.

Monti scrive a genero perché nuora intenda. Perché lanciare un messaggio del genere. A chi e perché serve ricordare a chi legge che “in questo momento il dovere della politica nelle sue varie forme – partiti, giunta, consiglio comunale, movimenti civici, esponenti della società civile e vecchi amministratori è quello di essere responsabili e nel caso di Forio di accompagnare con forza il Sindaco e l’amministrazione alla conclusione del mandato.”

C’è qualcuno che non vuole Francesco in carica per tutto il suo tempo. I malumori per la savionizzazione della politica foriana iniziano a farsi sentire. La rabbia di molti delle imposizioni presidenziali, soprattutto in ambito Ufficio Tecnico, iniziano a dare fastidio? Le decisioni non prese, il contino rimando ad altri tempi e l’esclusione (se non i bastoni tra le gambe) scientifica ora di Tizio, domani di Caio iniziano a salire a galla?

E’ mare mosso a Forio.

In conclusione, ovviamente, ringrazio Nicola Monti per averci dedicato del tempo e gli formulo gli auguri di sempre più grandi successi insieme al porto di Forio. Affinchè questo sia fonte di guadagno, ricchezza e ripresa per tutti. Per i privati e per il pubblico…