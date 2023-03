Nicola Monti: “Candidati con Stani Verde per un riscatto e non per una vendetta”

Gaetano Di Meglio | Con Nicola Monti per raccontarci la campagna elettorale di Forio avvenire. Le motivazioni che hanno portato alla candidatura con Stani Verde però, prima di arrivare al 2023, facciamo un salto al 2013. Gli esperti, Franco Regine in primis, racconta che tu e Gianni Mattera non trovaste l’accordo della maggioranza uscente e l’allora maggioranza di Forio si sciolse come neve al sole.

Era il 2013 quando…

Tra me e Gianni c’era una discussione politica che non favorì l’amministrazione in quel passaggio che fu, sicuramente, uno dei più importanti passaggi nella vita politica di Forio. Coincise come il cambio del sistema elettorale e si passò da una sola lista al sistema attuale con le coalizioni e, eventualmente, il doppio turno. Non capimmo che la nostra coalizione non bastava più a sé stesso e che tra il paese e l’amministrazione c’era stato uno scollamento forte e credo che questo determinò, di fatto, l’impossibilità di procedere alla creazione di una coalizione alla quale non arrivammo pronti né io, né Gianni e né lo stesso Franco, e gli altri della coalizione si resero conto che c’era bisogno di uno sforzo maggiore da parte di tutti. Inconsapevolmente arrivammo allo scioglimento di quell’esperienza politica che, tutto sommato, però aveva alcuni risultati positivi e, col tempo, diciamo, c’è stato chi ha rivalutato, almeno parzialmente, quell’esperienza amministrativa. Mi sembra che adesso l’amministrazione Del Deo si sta incamminando su quella stessa falsariga. Mi sembra di vivere un déjà-vu e vedo che questa amministrazione non ha colto l’elemento fondamentale che tra l’amministrazione e il paese si è ricreato quello scollamento forte in termini di dialogo al di là di quelli che possono essere o meno i risultati raggiunti. Credo che questa amministrazione abbia raggiunto il capolinea.

Hai anticipato un po’ la seconda domanda prima di arrivare alla tua sottoscrizione della candidatura con Stani, il tuo nome, la famosa “piccola volpe di Forio”, è girato tra quelli che potevano essere potenziali candidati a sindaco del dopo Del Deo anche sulla base dell’incarico nel porto

I miei rapporti personali con Francesco sono ottimi e non risalgono a dieci anni fa, ma sono rapporti che vengono molto più lontano dalla nostra frequentazione, appunto personale. Con Del Deo sindaco c’è un rapporto più vecchio e più profondo e non è legato alla vicenda né porto né del comune di Forio. Nei primi anni di amministrazione nel suo primo mandato e anche con il secondo ho deciso di non candidarmi perché credo che non si può essere un uomo per tutte le stagioni.

Ma avevi fatto una lista

Si, Forio Democratica è stata una lista di mia ispirazione. Abbiamo partecipato con anche l’elezione di un consigliere comunale e abbiamo dato un apporto all’elezione ma senza nulla chiedere in cambio. Non c’è un accordo sul mio nome legato al fatto che dovevo avere un ritorno politico in tal senso. Ho scelto di stare fuori dalla vita politica diretta dell’amministrazione comunale pensando che era un momento di rigenerazione personale e politica. Un momento per cercare di capire se le cose fatte erano state fatte bene o, invece, erano state fatte male. Adesso mi sento pronto per un ritorno alla vita politica foriana, la vita politica del mio paese in un contesto anche più allargato e una partecipazione alla vita politica provinciale e regionale tramite il mio partito. Bisogna tenere conto di questo, la mia elezione al Presidente della Marina del Raggio Verde era legata al fatto che ero il creatore di quella società avendola fondata e immaginata e credo di avere il merito di aver realizzato un porto da 650 posti che Forio attendeva da molto tempo. Certo va migliorato sicuramente e ci sono tante cose da cambiare. Quello, però, era un momento in cui tra il socio pubblico e il socio privato c’era la necessità di trovare dei nuovi equilibri. Il mio nome è stato quello ritenuto più idoneo e devo dire che la mia esperienza si è marginalizzata quasi come un presidente di minoranza perché il sindaco ha ritenuto di non costruire con me un percorso di crescita. È inutile nascondersi, ad un certo punto si è creata anche l’opportunità di avere la candidatura a sindaco, ma la candidatura deve essere di una persona per un suo obiettivo personale. Un candidato sindaco deve costruire una coalizione che ha un programma e che pensa di raggiungere dei risultati e su questo, diciamo, purtroppo con il sindaco non c’è stata l’intesa. Per me una nuova coalizione doveva vedere Del Deo e la sua esperienza amministrativa, ma doveva essere una coalizione nuova all’interno della quale c’era anche l’esperienza dell’amministrazione uscente e questo lui non l’ha voluto realizzare pensando che la sua amministrazione bastasse a sé stessa e credo che questo sia stato l’errore più grande.

E dopo questa mancata candidatura, arriva quella con Stani Verde.

Si, ma la nostra accoppiata, se così la possiamo chiamare, è solo un ritorno. Insieme abbiamo fatto già un percorso di vita amministrativa. Nell’amministrazione Regine era consigliere comunale di maggioranza e abbiamo fatto un bel percorso raggiungendo anche dei traguardi importanti che racconteremo in campagna elettorale. Ma il campo sportivo di Panza, il finanziamento per il Molo Borbonico, la costituzione di Marina del Raggio Verde, il Palazzetto dello Sport credo rappresentino dei risultati positivi. Oggi iniziamo un nuovo percorso e significa riannodare i rapporti politici che nel corso del tempo si erano persi. Io mi sono rigenerato e credo che Stani in questi anni sia molto maturato e non è più lo Stani di cinque anni fa o di dieci anni fa. Credo che sia la persona pronta a guidare il paese e credo che il mio apporto possa essere positivo per lui come candidato sindaco e per la coalizione.

Insieme a te questa volta c’è stato anche questo ritorno in politica in maniera più diretta di Renato Regine, uno che poteva essere il potenziale candidato sindaco di un terzo polo figlio della maggioranza

Renato è una persona di grande spessore e di grande esperienza. Il fatto abbia deciso di partecipare prima come candidato sindaco e oggi come candidato all’interno di “Forio Democratica”, insieme a me e agli altri è la dimostrazione che ci sono delle persone che al di là delle velleità personali si è messo al servizio di un progetto. Forio Democratica non è il primo anno che nasce e vanta già un percorso con diversi anni di storia. Un progetto con un’impronta progressista e ambientalista e la possibilità di ricostruire il collegamento tra il paese e la pubblica amministrazione

Tante volte si sente dire “nessuno ha chiesto” o “nessuno ha detto” tuttavia ho imparato che la “spesa” si deve comunque fare. I gruppi qualcosa devono chiedere. Non ti chiedo cosa ti ha promesso Stani e tu mi dirai che avete parlato solo di programmi. Tuttavia, in questa campagna elettorale c’è stata una plusvalenza importanza con Franco Regine e il suo gruppo…

Quando ho iniziato a fare politica ero il segretario di Franco Monti e probabilmente nessuno lo ricorda più ed è stato con Franco Regine che ho iniziato un lungo percorso di crescita politica e personale. In questo momento abbiamo creato una coalizione dove c’è sicuramente un elemento di eterogeneità che è un elemento da tenere nella giusta considerazione. Amministrativamente il paese ha bisogno dell’equilibrio delle rappresentanze all’interno dell’amministrazione e sono sicuro che il Sindaco saprà farlo. Sarà qualcosa di complicato su cui bisognerà lavorare molto e ci vorrà una buona volontà da parte di tutti. La scelta di Franco Regine di fare un percorso alternativo si era già concretizzata nella passata amministrazione. Franco Regine è in grande forma e avrà un bel risultato elettorale e sono contento perché, a dispetto del giudizio negativo che molti esprimono, Franco rappresenta una persona di equilibrio e di esperienza. Per rispondere alla tua domanda, non abbiamo mai parlato né di visibilità né di futuri scenari. Siamo impegnati nella costruzione della coalizione.

Però una cosa su cui ci siamo impegnati e mi piace ribadirlo in questa intervista, è che la nuova coalizione, il nuovo sindaco e i nuovi gruppi non nascono da una voglia di vendetta o di rivalsa nei confronti della vecchia amministrazione per quello che è successo negli ultimi 10, questo lo giudicherà la storia e i cittadini alle prossime elezioni, ma da un sentimento di riscatto della pubblica amministrazione. Ci sono persone che cercano quel un riscatto personale politico. E io, dopo tanti anni e dopo essermi preso tanti strali, cerco un riscatto politico e spero di poterlo raggiungere ma con una sensibilità e un approccio completamente diverso e, se mi permetti, vorrei anche lanciare un messaggio…

Prego

Voglio aprire il dialogo verso quelli che hanno fatto parte della vecchia amministrazione perché mi sono trovato nella loro stessa situazione oggi. Chi si appresta a gestire la cosa pubblica foriana non deve essere qualcuno che deve cancellare quello che è stato fatto prima, deve essere qualcuno capace di costruire percorsi nuovi su nuovi progetti. Se ci sono dei progetti in campo e dei finanziamenti importanti questi vanno recuperati, valorizzati e implementati dalla nuova amministrazione. Non bisogna buttare il bambino con tutta l’acqua sporca.

Torniamo un attimo a Forio. Voi siete un po’ gli stranieri del gruppo storico di Stani

A Stani va riconosciuta una capacità politica e personale e quando non è possibile arrivare con delle discussioni dei caratteri politici, entra in campo la persona e l’uomo e ho scoperto che ha la capacità di entrare in empatia e di avere la giusta sensibilità verso gli altri. È stato bravo a costruire intorno a sé una coalizione capace di miscelare tante esperienze politiche. Sarà difficile ma sarà anche una sfida importante. Ci sono persone esperte come Franco Regine, Gianni Mattera, Aniello Di Maio, Nino Savio, persone che hanno già avuto delle responsabilità di governo e hanno saputo portare anni di stabilità. Quelli che sono arrivati successivamente, in questa seconda onda nella coalizione di Stani, porteranno stabilità e saranno persone, tra cui spero di rientrare, che sapranno essere da collante tra la vecchia e la nuova amministrazione e riuscire a trasportare il paese in una nuova fase con progetti di novità e di cambiamento. Da quello che sembra, tra l’altro, sembra venga fuori una classe dirigente decisamente giovane Sarebbe lungo parlare della vera giovinezza e se questa sia legata alla questione anagrafica ma quel che conta è che dobbiamo essere giovani nel modo di intraprendere le sfide amministrative che si pongono davanti a noi. Siamo una coalizione di quarantenni, capaci, giovani nelle loro professioni che hanno già un bagaglio di esperienza anche amministrative e politico e dobbiamo avere il coraggio di fare delle scelte di cui a Forio da tanti anni ne parliamo ma poi non realizziamo. Una nuova classe dirigente nella misura in cui fa delle cose nuove, riporta Forio ad essere un paese competitivo non solo a livello locale ma pensa a lavorare fra 100 anni. Serve gettare le basi di quelle che sarà la modernità e il futuro. Bisogna fare delle cose nuove e delle cose che possano cambiare il destino del nostro territorio della popolazione e delle future generazioni. Credo che questo sia il messaggio più importante.

Cambiamo un po’ argomento. Ma perché il PD è scomparso?

Non è scomparso è rinato.

Ecco, appunto, nato di nuovo

Il PD è un partito che vive delle turbolenze fortissime e dei momenti di cambiamento. È su un crinale ma non è un partito in pericolo perché ha molto da esprimere ed è una grande forza con un forte radicamento sul territorio. A livello locale con David Laezza, che quasi sicuramente sarà il prossimo segretario del circolo, abbiamo sostenuto la mozione Schlein contro le decisioni dei grandi leader regionali. In questo momento c’è bisogno di un cambiamento e di un rinnovamento anche nelle parole e nel modo di fare. Credo che nell’atteggiamento di Elly ci siano degli elementi di novità che faranno bene al Partito Democratico

Parliamo di diritti civili. Una cosa è farlo a livello nazionale, una cosa, poi, parlarne sul locale.

Forio ha una storia e una tradizione di libertà e, ad esempio, è sempre stato un paese aperto. La Colombaia di Luchino Visconti era un cenacolo di libertà e chi conosce la storia della Colombaia sa che è stato un tempio della libertà sessuale anche in epoche non sospetti. Al di là di questo, Forio è sempre stato un paese aperto e pronto ad accogliere e a discernere le cose positive da quelle negative.

Tuttavia è il paese di San Vito e della grande tradizione cattolica

Assolutamente sì. Ma Forio è un paese all’avanguardia e credo che continuerà ad esserlo.

Non ti ho fatto domande su quello che pensi di Forio, perché siamo in campagna elettorale e non torniamo sui luoghi comuni, eppure la questione Panza è più di un luogo comune

Innanzitutto ci tengo a dire che c’è stata sempre da parte mia una particolare attenzione relativamente a questo territorio non solo perché ci vivo ma perché, vivendoci, ho colto le specificità del territorio. Panza è un paese grande quanto altri comuni dell’isola d’Ischia, ormai fa 6000 abitanti. È un territorio vasto e su questo credo che l’attuale amministrazione, lentamente, si sia dimenticata del paese e abbia fatto scendere nell’oblio i problemi di questa parte del territorio. Se penso che Sorgeto sia stata aperta con un’ordinanza al mese di agosto ed è stata chiusa a Maggio, a Giugno e a Luglio mi preoccupo. Sorgeto è un punto nevralgico e centrale perché ci sono strutture alberghiere e richiama la maggior parte dei flussi che vengono verso la frazione, ne va da sé che c’è stata una certa disattenzione. Anche la scelta nell’ultimo mese di nominare Gioacchino Migliaccio assessore in luogo di Christian Castaldi è un segno che Francesco non abbia saputo trovare le persone giuste che abbiano curato gli interessi della frazione e nella lista Forio Democratica, oltre alla mia candidatura, ci saranno anche dei candidati di Panza proprio perché c’è la volontà di dare un segnale di attenzione verso la frazione”