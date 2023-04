Nicola Manna, Regine ha ragione: “Da Del Deo un atteggiamento amministrativo sbagliato”

Nicola Manna, con la sua “Primavera Foriana” commenta la parole del presidente del consiglio comunale, Michele Regine, che ha rilasciato al Dispari nell’intervista di ieri.

“Mi sembra che l’avv. Michele Regine – ha detto Manna -, attuale Presidente del consiglio comunale di Forio, faccia una onesta analisi della realtà politica degli ultimi anni. Un atteggiamento amministrativo sbagliato che io già biasimavo nel 2018, e che nel corso di questi anni ho contrastato.

Un vero patto nell’interesse di Forio, nell’interesse dei cittadini, è qualcosa di assai più impegnativo del (spero che il sindaco Del Deo non si offenda) “compitino” sulla gestione amministrativa ferma all’incrocio tra Corso Umberto e via Matteo Verde, con gli scolaretti che devono andare in consiglio comunale ad alzare la mano, perchè se non avviene questo c’è una sorta di lesa maestà. Un patto per i foriani è qualcosa di drammaticamente serio, perchè drammaticamente seria è la condizione in cui si trova il paese. Altro che ristoranti pieni, come sostiene il sindaco di Forio!

Questo ce lo siamo detti io e Stani Verde, senza infingimenti, con coraggio, guardandoci negli occhi. Forio – continua Manna – necessita di una nuova agenda politica, basata su quei princìpi di giustizia sociale, sostenibilità ambientale, rilancio della immagine del paese. Avanti così, non solo non ha senso andare, non si può più andare! Siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità. Al servizio, come sempre, dei cittadini di Forio”