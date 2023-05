Nicola Manna: «Con Stani Verde Forio pacificata»

Da Nicola Manna arriva una positiva considerazione sulle prime iniziative di Stani Verde da primo cittadino: «Il sindaco di Forio, Stanislao Verde, da pochi giorni insediatosi nelle stanze di via Giacomo Genovino, ha di fatto già compiuto un atto “rivoluzionario” per la storia politica di questo paese.

Si è perfettamente incanalato in quel percorso di “pacificazione” del paese, cosa che i cittadini di Forio invocano da tempo.

Il sindaco Verde è aperto al confronto, all’ascolto. E questo è un aspetto davvero fondamentale in un momento storico come questo, caratterizzato da crisi economica e sociale.

C’è necessità di lavorare tutti assieme, senza alimentare quello scontro politico muscolare, che solo danni ha arrecato a questo paese.

L’opera di coordinamento di Stanislao Verde può rappresentare un deciso salto di qualità per la nostra Forio».