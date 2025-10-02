Nicola Iacono entra nel consiglio di AYBI e porta Ischia ai vertici dello yachting internazionale

Un’isola che brilla nello yachting internazionale: Nicola Iacono, cofondatore di Silver Star Yachting, è stato nominato nel consiglio di amministrazione di AYBI, l’Associazione Yacht Brokers Italiani. Un riconoscimento di grande prestigio che premia un percorso professionale costruito tra eccellenza, innovazione e radici solide a Ischia.

La sua figura entra così in un organismo che rappresenta il cuore della mediazione marittima italiana, contribuendo a dare voce a un comparto in crescita e sempre più centrale nell’economia della nautica di lusso.

Il cammino di Iacono parte dall’esperienza nell’ospitalità di alto livello e nel marketing premium, settori nei quali ha maturato competenze che si sono rivelate decisive per fondare, nel 2010 insieme alla moglie Rosanna, Silver Star Yachting. Una realtà che in pochi anni è diventata punto di riferimento per il charter di lusso, distinguendosi per qualità del servizio e supporto professionale sia ai clienti sia ai proprietari di yacht.

Dal 2016 l’azienda è membro di MYBA – The Worldwide Yachting Association, traguardo che certifica l’affidabilità e la reputazione internazionale della società. Oggi Silver Star Yachting vanta una clientela cosmopolita e una flotta giovane e selezionata, affermandosi tra i principali player italiani del settore.

L’azienda si è specializzata nel noleggio di yacht di lusso nel Mediterraneo, con un’offerta che spazia da imbarcazioni di 20 metri fino ai giganti da 123 metri, costruiti nei cantieri navali più prestigiosi del mondo. Una gamma che comprende sia yacht a motore sia imbarcazioni a vela, pensata per accompagnare i clienti nella scelta più adatta alle loro esigenze.

La missione dichiarata è semplice ma ambiziosa: trasformare ogni navigazione in un’esperienza unica, tra scoperte, nuove mete e la bellezza autentica del mare. Il successo di Silver Star Yachting non rappresenta soltanto il coronamento della visione imprenditoriale di Iacono, ma anche un motivo di orgoglio per l’isola d’Ischia, proiettata attraverso questa esperienza nel cuore della nautica internazionale.

AYBI, la voce degli yacht brokers italiani

L’Associazione Yacht Brokers Italiani (AYBI) rappresenta oggi un punto di riferimento per una categoria che, pur avendo un ruolo strategico nello yachting, spesso non riceve la giusta attenzione istituzionale. L’obiettivo principale è quello di fissare standard professionali chiari, condivisi e riconoscibili, alzando l’asticella della trasparenza e della qualità del servizio, tanto nel noleggio quanto nella compravendita di yacht.

I broker associati, tutti con un solido background internazionale, mettono a disposizione dei clienti esperienza, relazioni consolidate e un approccio che si fonda su collaborazione e mutuo sostegno. A garantire serietà e affidabilità è il Codice Etico interno, che impegna i membri ad operare nel pieno rispetto delle leggi e delle normative vigenti.

AYBI lavora su più fronti: rappresentare gli yacht brokers a livello nazionale ed europeo; sostenere la crescita professionale degli iscritti con aggiornamenti, consulenza legale e momenti di confronto su normative, decreti e studi di settore; favorire la sinergia tra operatori, creando una rete di collaborazione che rafforzi l’intero comparto.

Non mancano attenzione e impegno sui temi fiscali e legislativi, grazie al costante dialogo con professionisti specializzati in diritto marittimo e tributario. In questo modo l’associazione riesce a fornire un supporto concreto ai suoi membri, aiutandoli a orientarsi in una materia complessa ma decisiva per lo sviluppo del settore.

Il ruolo di rappresentanza è un altro pilastro: AYBI intende portare la voce degli yacht brokers nei consessi istituzionali e governativi, in Italia e in Europa, colmando un vuoto storico di riconoscimento per una categoria che contribuisce in maniera significativa all’economia della nautica.

Infine, l’associazione promuove l’unione con altre realtà di settore: l’ingresso in Confindustria Nautica testimonia una volontà chiara di rafforzare le relazioni e di rendere più solido il sistema associativo nazionale. AYBI, in sintesi, punta a essere non solo un’organizzazione di categoria, ma un vero e proprio motore di crescita e tutela per l’intero comparto dello yachting.