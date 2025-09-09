martedì, Settembre 9, 2025
type here...
news mondo

Netanyahu “Finito il tempo in cui i terroristi godevano dell’immunità”

Italpress
Italpress
Gli ultimi articoli

Iscriviti alla nostra newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – “Sono finiti i giorni in cui i leader terroristi godevano dell’immunità ovunque. I nostri nemici devono sapere una cosa: dalla fondazione dello Stato di Israele, il sangue ebraico non è a buon mercato”. Lo ha dichiarato il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, intervenuto all’evento per la Giornata dell’indipendenza americana organizzato dall’ambasciata degli Stati Uniti in Israele, rinviato a causa della guerra con l’Iran.

“L’attacco in Qatar è stato condotto in modo ottimale e preciso”, ha aggiunto, ribadendo che l’attacco è stato condotto in modo indipendente da Israele e se ne assume la responsabilità. Nelle ore precedenti l’Aeronautica israeliana ha attaccato la leadership di Hamas a Doha in risposta all’attacco terroristico di ieri a Gerusalemme. Il raid è avvenuto nella stessa giornata in cui il ministro degli Esteri Gideon Sàar ha detto di accettare la proposta americana per il cessate il fuoco a Gaza e per il rilascio degli ostaggi e anche da Hamas e dai mediatori – Qatar ed Egitto – erano emersi segnali positivi per porre fine al conflitto. Al momento non è nota l’identità dei membri di Hamas uccisi, ma i vertici dell’organizzazione hanno smentito che sia stata decapitata la leadership, secondo i media arabi.

(ITALPRESS).
-Foto: Ipa Agency-

Autore

contenuti sponsorizzati da Geozo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

PRIVACY

Stock images by Depositphotos