Nessuno tocchi i cazzimbocchi di Buonopale!

Sono un patrimonio di tutti. L'opera del 1889 non può essere distrutta in 4 giorni

Gaetano di Meglio | Da lunedì 10 Febbraio, tra due giorni, inizieranno i lavori in via Angelo Migliaccio, dopo la frazione di Buonopane, nella doppia curva che tutti conosciamo.

La strada sarà chiusa al traffico perché si dovrà procedere alla rinnovazione del fondo stradale, dopo il centro abitato, in corrispondenza del tornante la cui pavimentazione è in cazzimbocchi! Si tratta di cubi di pietra trachitica alti e larghi, messi in opera contestualmente alla realizzazione del percorso viario di particolare pregio ambientale.

Essi provengono dalle Cave del Vesuvio, orami chiuse, e furono posti in opera nel remoto 1890, allorquando fu realizzato l’anello stradale della Isola d’Ischia dal “Consorzio per la costruzione della strada obbligatoria Forio, Serrara, Barano”. Questa pavimentazione stradale di indubbio valore ambientale, storico e qualitativo ha restituito per oltre un secondo. Un’opera che merita rispetto. E che merita una storia diversa da quella che stiamo per scrivere.

E non dovrà essere un cantiere che lavora 24ore su 24 a distruggere quella che dovrebbe essere, invece, un vanto di tutti noi. Baranesi e non!

Un’opera che, nonostante il carico viario sia aumentato a dismisura rispetto all’apertura della strada, ha resistito fino ad oggi. Nel 1889 circolavano pochi mezzi a prevalente trazione animale oggi, invece, il gran carico di automobili e mezzi pesanti ne ha deteriorato il fondo stradale che si è aggiunto alla scarsa manutenzione di questi anni.

Questa pavimentazione oggi a rischio è durata così a lungo non solo per l’ottima qualità dei cazzimbocchi di pietra lavica, ma anche e soprattutto perché resiste meglio all’azione erosiva delle acque piovane e quei “sanpietrini” vengono usati proprio nella strada e a forte pendenza.

Negli ultimi anni, proprio nella curva a forte pendenza, essi si sono avallati e ora l’Amministrazione Comunale, con una progettazione del 4 aprile 2019 dell’ing. Marziano, ha deciso di eliminare tutte quelle pietre laviche e sostituirle con un fondo cementizio su cui sarà spalmato un tappeto di asfalto di cinque centimetri di spessore!

Una scelta tecnica estremamente dannosa, che l’Amministrazione Provinciale, ha autorizzato a spese del Comune destinatario di un finanziamento regionale, che se ne fa carico in quanto l’ing. Ungaro, imprudentemente nel 2012, ha inserito tale tratto di strada nel centro abitato, benché non ne abbia i requisiti!

E’ evidente che l’intervento manutentivo sia assolutamente inadeguato a causa della forte pendenza stradale, l’asfalto sarà usurato e divallato con rapidità e nel giro di qualche anno le buche emergeranno con grave insidia per pedoni e veicoli perché si tratta di un tratto di strada particolarmente pendente, non illuminato a sufficienza, curvilineo e quindi con scarsa visibilità!

In pratica si stanno creando le premesse per un peggioramento dello stato dei luoghi, per una involuzione, che danneggerà l’interesse pubblico ma, soprattutto, stiamo mettendo mano ad un’opera unica e che non merita un trattamento così dozzinale come quello a cui stiamo assistendo.

Questa pavimentazione è di grande pregio ambientale! Dopo il disastro sul Pontile Aragonese di Ischia Ponte, cosa dice la Soprintendenza?

Cosa fa il Soprintendente di Barano? Cosa dice l’ arch. Serena Borea di questa violenza rispetto ad un bene da valutare con attenzione?

La domanda, a questo punto, e davanti a queste notizie, perché si autorizza una innovazione, che non ha nulla a che vedere con la manutenzione straordinaria della strada pubblica?

I cazzimbocchi, che hanno grande valore come le pietre del Pontile Aragonese distrutti dalla incuria del comune di Ischia, finiranno nel parcheggio di Nitrodi a valorizzare i lavori che il gestore della “fonte” sta già eseguendo.

Forse, valutando meglio, però, sia il valore delle pietre sia del valore storico, c’è bisogno di fermare la macchina della ditta Murziello e fare una riflessione più oculata, seria e rispettosa sia della storia della nostra isola, sia della storia del comune di Barano d’Ischia.

Aggredire, con così poca attenzione un’opera del genere è un reato contro tutti noi!

C’è ancora tempo per fermare il cantiere, annullare in autotutela la determina del Comandante della Polizia Municipale emessa ieri e studiare, meglio, l’intervento.

La storia di via Angelo Migliaccio, quella che vi stiamo raccontando merita rispetto! Fermate il cantiere, fermate le ruspe, FERMATEVI!

L’appello.

Dionigi, non offendere la storia di Barano

Ieri pomeriggio, parlando con l’avvocato Giuseppe Di Meglio ho scoperto la bellezza di questi due documenti unici. Documenti carichi di storia, densi della nostra vita. Dopo oltre 100 anni, precisamente dopo 47532 giorni, dobbiamo davvero essere noi quelli che non hanno saputo affrontare, con saggezza, intelligenza e oculatezza un patrimonio così importante, così fortemente identitario e così fortemente nostro?

Non immaginavo questo pezzo di strada fosse così datato.

Quando ho saputo dell’intervento che si stava per realizzare lo avevo accolto con favore. Mi ero detto: “Si mette in sicurezza la strada. Si elimina un pericolo”. Oggi cambio idea e chiedo al sindaco di Barano, Dionigi Gaudioso, di fermarsi. Davanti a questa storia, davanti a questo patrimonio, davanti a questa ricchezza comune non possiamo procedere con la speditezza che, devo dire, ha caratterizzato l’agire del comune. La concertazione per i lavori, il giusto coordinamento con la ditta, i 3 turni, i lavori h24, oggi si scontrano con la bellezza, unica, di queste pietre.

Non chiamateli sanpietrini, chiamateli Cazzimbocchi. E queste pietre non possono e non devono diventare la pavimentazione di un parcheggio periferico. Anche se a sostegno di un’attrazione comunale. Sindaco Dionigi Gaudioso, non scippare la storia di Barano. Fermati. Non offendere 100 anni di storia. Non cancellare un segno di questa isola! Se non lo avessimo scoperto, forse, potremmo essere assolti dalla storia. Ma oggi lo sappiamo. E la conoscenza ci rende colpevoli. Che vinca la storia. Che vinca la bellezza!