Nessuna traccia di Antonella Di Massa e Ischia rivive l’incubo Emanuele

La storia di Antonella Di Massa, la donna 51enne di Casamicciola Terme, che ha fatto perdere le sue tracce alle ore 12.17 di sabato 17 febbraio, in quelli un po’ più avanti negli anni ha riacceso l’incubo che vivemmo nel 2013 e che, fino ad oggi, resta un grande mistero.

La scomparsa di Antonella, le voci sui possibili avvistamenti, la chiamata alle “armi” di tanti volontari e gli appelli della famiglia hanno riacceso l’eco di una storia che non ha mai trovata una soluzione e che oggi, mentre tutti siamo attenti agli sviluppi della ricerca di Antonella, torna come un dejavu di paura e ansia.

Una settimana di riflettori accesi, di telecamere nazionale, di trasmissioni tv, di appelli e di ricerche che ha tenuto e continua a tenere l’isola con il fiato sospeso. Una settimana senza nessuna notizia, senza nessun segnale che desse un indizio. Siamo rimasti con i frame dell’impianto di video sorveglianza del parcheggio e della chiesa di Succhivo e nulla di più. Una settimana impegnata a rastrellare le cave di Succhivo e non solo, voli di elicotteri, cani molecolari e unità cinofile lasciare girare per le nostre campagne e di Antonella, però, nessuna traccia. Forse un paio di bucce di banane, forse qualche altro genere alimentare ma della donna scomparsa nulla.

Nel frattempo, dopo sette giorni e dopo un imponente impiego di forze dell’ordine, tuttavia, le ricerche hanno cambiato modalità. Dopo aver mappato le zone calde, e dopo aver fatto giungere sull’isola gli esperti delle ricerche, i Carabinieri di Ischia, coordinati dal comandante Tiziano Laganà, hanno disposto il cambio delle modalità di ricerche che non si fermano ma che andranno avanti con una modalità meno impattante.

Questa storia, però, non può non richiamare alla mente di molti ischitani, quella mai risolta di Emanuele Arcamone.

Era l’8 maggio del 2013 quando Emanuele Arcamone uscì per una passeggiata senza più fare ritorno a casa e da allora, di lui, si è persa ogni traccia.

Un saluto fugace, come di solito si fa quando le intenzioni sono quelle di rientrare presto. Questo è l’ultimo ricordo che la famiglia Arcamone ha del giovane Emanuele, un ragazzo che all’epoca aveva solo 23 anni. Ma la famiglia non ha mai perso le speranze di poterlo un giorno riabbracciare. Emanuele studiava a Napoli, era iscritto alla facoltà di Ingegneria Meccanica della Federico II. Quel lontano 8 maggio di 11 anni fa, aveva deciso di fare rientro sull’isola per trascorrere qualche giorno con la famiglia. Invece il giorno dopo scomparve nel nulla. Prima di uscire salutò i genitori e lasciò a casa telefono e portafoglio, nonché un biglietto con su scritto “Vento in poppa”. Una passeggiata da cui non è più tornato. Il padre lo vide passeggiare lungo la strada che collega Ischia a Casamicciola. Notò subito nel figlio uno sguardo insolito: assente, vuoto. La stessa collocazione del ragazzo la fornì un altro testimone. Poi il vuoto, come fosse stato inghiottito dalla terra. Emanuele è sempre stato descritto da tutti come un ragazzo vitale, entusiasta, pronto a cogliere ogni aspetto positivo della vita. Il padre raccontava che amava il mare, mentre la madre lo definiva empatico.

Più volte la storia di Emanuele è stata oggetto dei servizi della redazione di “Chi l’ha visto?” anche in seguito a segnalazioni che, purtroppo, si dimostrarono del tutto infondate.

A seguito della scomparsa venne attivata la macchina delle ricerche che furono coordinate dall’allora capitano della Compagnia Carabinieri di Ischia, l’attuale Maggiore Melissa Sipala. Si mobilitarono in tanti, ma di Emanuele non è stata mai trovata nessuna traccia. Purtroppo, ad oggi, 11 anni dopo, di Emanuele Arcamone non si ha alcuna notizia. Cosa gli sia successo resta ancora un mistero.