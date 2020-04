Nessuna paura di Enzo

Gaetano Di Meglio | Tutta la mia stima per la PERSONA Enzo Ferrandino nei confronti del quale non ho nessun motivo di rancore o di antipatia e con cui, in passato, abbiamo condiviso momenti di sincera collaborazione. Abbiamo percorso l’isola in bici e ho progettato parte della sua campagna elettorale. Tutta la mia critica e condanna politica, invece, contro il SINDACO Enzo Ferrandino.

Questo aspetto, purtroppo, resta poco chiaro al sindaco di Ischia. Ma sia chiaro, questo è il fondamento della mia azione giornalistica. Continueremo a scrivere e dire la nostra in ogni occasione!

In particolare, il sindaco di Ischia, che è il capo dell’amministrazione comunale di Ischia, ha replicato al mio articolo sulla gestione dei buoni spesa distribuiti a tutti i cittadini di Ischia senza effettuare nessuna valutazione sui requisiti di accesso al beneficio stabilito dallo Stato. 650 domande, 650 richieste accolte.

Una scelta del dirigente? Una scelta politica?

Il sindaco se ne è lavato le mani e ha scaricato tutte le “colpe” su Paola Mazzella, il responsabile dell’ufficio che, a questo punto, ha SBAGLIATO a non eseguire la giusta verifica dei singoli benefici.

Chi doveva controllare se le dichiarazioni erano carenti sui requisiti essenziali per partecipare all’avviso pubblico e decretarne l’ammissione o la non ammissione (come, tra l’altro, avvenuto negli altri comuni isolani)? Così come l’eventuale incompletezza delle stesse? Mica possiamo dire che tutto questo dovrà essere un compito esclusivo della Guardia di Finanza che, poi, dovrà fare i controlli? Se si fa un bando che prevede dei requisiti di accesso, qualcuno li deve pur controllare questi requisiti!…

A Forio ci sono state oltre 200 pratiche rigettate, a Serrara Fontana 50, a Casamicciola (nonostante le modalità diverse) quasi 100, a Ischia, invece, hanno tutti compilato perfettamente la domanda presentata. Nessun errore e tutti in diritto di ricevere il contributo. Addirittura, a Forio, il sindaco Del Deo, ha chiesto alla minoranza di partecipare alle operazioni per la formazione della graduatoria dei buoni pasto! A Ischia, invece, ha fatto tutto l’ufficio.

E non controllare la validità della correttezza delle istanze e darle tutte per buone significa togliere risorse a chi ha ne davvero bisogno, significa rubare ai poveri per dare ai ricchi. E questo, lo riscriverei altre mille volte!

Non ho mai scritto che Enzo Ferrandino è un LADRO (anzi, non lo penso e non l’ho mai pensato! ndr).

Non ho mai scritto che Enzo Ferrandino è un CORROTTO (e, per questo, prima di essere attaccato dal sindaco in consiglio comunale e prima di valutare negativa la sua esperienza amministrativa, mi aveva anche spinto ad avere una sorta di libera collaborazione).

Ho scritto, invece, in passato, che Enzo Ferrandino ho utilizzato la SUA funzione per benefici personali.

Il sindaco di Ischia, pensando che le sue querele mi facciano paura o siano un bavaglio contro la libera informazione vuol far credere agli ischitani che la mia denuncia giornalistica sulla vicenda legata ai buoni spesa (ovvero l’aver accettato tutte le istanze per i buoni spesa e non vagliando la validità delle stesse a differenza degli altri comuni e non valutando se le stesse fossero complete di tutte le informazioni e se nessuna di esse fosse carente nei requisiti essenziali) “tende a minare la compattezza della nostra comunità”.

Non è il mio articolo che mina “la compattezza della nostra comunità”, ma lo è la pessima qualità amministrativa espressa da Enzo Ferrandino e la sua amministrazione che leva ai poveri e dà ai ricchi. O, nel caso, non controlla che i furbi e i ricchi beneficino di un contributo a loro non spettante.

Il sindaco Ferrandino scrive che lo chiamo «pubblicamente ladro». Mai scritto.

Per il sindaco Ferrandino ho scritto «che ruba ai poveri per dare ai ricchi». Si! L’ho scritto e l’ho anche motivato. E l’ho scritto anche sopra e lo scriverei altre 1000 volte!

Ancora, il sindaco scrive che gli attribuisco «ogni sorta di nefandezze». Sì!, confermo. “Nefandezze” politiche! Trovo le sue decisioni politiche una vera e propria condanna politica per l’intera collettività dell’isola e del comune di Ischia in particolare.

Nel suo post, però, il sindaco scrive una cosa che non può non essere ribattuta con tutte le forze che ho. Con tutto me stesso.

“Mi vedo costretto a sporgere denuncia – querela nei confronti del signor Gaetano Di Meglio, direttore de Il Dispari. Non è la prima volta che mi rivolgo all’autorità giudiziaria per tutelarmi dai gratuiti e volgari attacchi del Di Meglio: c’è un procedimento penale in corso la cui prossima udienza si sarebbe dovuta tenere il 24 aprile” e “continua in una pressante attività di stalking giornalistico che, a questo punto, dopo oltre tre anni, mi sta procurando anche grave disagio a livello umano”.

Il sindaco pensa di farmi paura? Non ci riuscirà. Il sindaco pensa di intimorirmi con un’altra querela? Ha sbagliato persona.

Non sarà una querela a farmi desistere dal difendere Ischia da questa classe politica amministrativa!

Non mi fate paura. E, se non è stato chiaro fino ad ora, ve lo ripeto: non mi fate paura! E non mi farete zittire!

Il sindaco di Ischia, continua. «Dire che abbia pilotato l’attività di un Ufficio – peraltro diretto da valido e stimato professionista – per finalità di scambio politico-elettorale, è una clamorosa diffamazione». Le cronache di questo giornale, sono testimoni che abbiamo sempre criticato il sindaco Enzo Ferrandino quando NON ha reputato Paola Mazzella “valido e stimato professionista” togliendola dalla direzione di un ufficio, quello dei tributi, e assumendola nella sua segreteria. E le stesse cronache di questo giornale raccontano di quante volte abbiamo riconosciuto a Paola Mazzella di essere in grado di svolgere ben più alte funzioni!

In conclusione. Il sindaco scrive che «la stessa comunità ischitana che non può avere il proprio SINDACO accusato di essere un ladro». La stessa comunità ischitana, di cui faccio parte, non può avere un sindaco che non si fa parte diligente e verifica che i contributi arrivino a chi ne ha veramente bisogno, a chi non riesce a fare la spesa e che questi 160 mila euro non siano una distribuzione a tutti, anche a chi non ne ha diritto. Questo è il buon agire di un sindaco. Come Forio, Serrara Fontana, Barano e Lacco Ameno.

«C’è un limite di decenza e di rispetto umano che questo soggetto dovrebbe rispettare. ma che sembra aver completamente perso.» Sono queste le parole del sindaco Ferrandino. “Questo soggetto”, ovvero io, non ha decenza e rispetto umano per chi, come Enzo Ferrandino, amministra il suo paese come fa lui. “Questo soggetto” invece di amministrare Ischia pensa a denunciare me.