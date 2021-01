Nessuna Befana. La Regione blocca i piani di Enzo, Dionigi e Caruso

Paletta rossa per le assunzioni delle first lady e degli altri soliti noti. Altro che graduatorie dei comuni dell’Isola, la Regione non ha dubbi: “si invita, codesto Comune a prendere visione dei citati elenchi dei lavoratori in disponibilità ed a prendere contatti con il Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta in liquidazione e con il Consorzio di Comuni Bacino Salerno/2...”

Gateano Di Meglio | Il sindaco Enzo Ferrandino si è preoccupato di renderci informati sull’attività lavorativa di tale Jole, all’Ufficio Tecnico del Comune di Ischia che lavorava anche il 31 pomeriggio. Dovremmo davvero dire grazie a Jole e gli altri per il lavoro che svolgono in un periodo di fame come questo? Noi lavoriamo di notte, tutti i giorni, senza ferie, come tanti altri lavoratori del mondo privato. Beh, dire grazie a chi si riduce all’ultimo minuto per inviare una PEC non è una gran cosa. Anzi, dovrebbe essere una nota di demerito per tutti quelli dell’UTC di Ischia. Uno dei pessimi sull’isola. Ma, per fortuna, in Italia non si lavora solo al comune di Ischia ma si lavora anche altrove. E, altrove, lavorano per mettere in riga i comportamenti e le scelte sbagliate del comune di Ischia.

Con una PEC inviata giovedì 31 dicembre 2020, si lo stesso giorno in cui lavorava Jole e gli altri, dalla Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, Staff 93 -Funzioni Tecniche Mercato del Lavoro Centro Direzionale- isola A/6,

sono stati informati il Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta in liquidazione, la Presidenza Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica Ufficio Personale P.A. Servizio Mobilità, la Città Metropolita di NAPOLI, la Provincia di Caserta, la Provincia di Salerno e il Consorzio Comuni Bacino Salerno/2 circa la “Ricognizione personale in disponibilità – Artt.33 ,34 D.Lgs.165/01 e art.34-bis, introdotto dall’ art.7 L.3/2003” avviata dal comune di Ischia lo scorso 24 novembre, con scadenza 8 gennaio, per la copertura dei famosi 5 posti a tempo indeterminato al comune di Ischia. Ricorderete la storia delle due first lady e dei tecnici raccomandati dai consiglieri comunali? Bene, sono proprio loro.

Come già vi ho scritto settimane fa, la giunta del Comune di Ischia ha deciso di assumere queste 5 unità (una è sospesa perché legata alla posizione e al ricorso al TAR di Lello Monutori) sfruttando solo le graduatorie attive negli altri comuni dell’isola. Quelle dove si conoscevano i nomi dei candidati disponibili per l’assunzione. In un caso, Barano, si è anche provveduto all’assunzione di altre 2 unità per lasciare “libero” per l’assunzione il candidato prescelto dalla politica ischitana.

E così, pensando che tutto filasse liscio, come se niente fosse, dal comune di Ischia è partita la comunicazione al protocollo numero 45567/2020 per l’attivazione delle procedure di trasparenza che avrebbero “sanato” il percorso assunzionale del comune di Ischia che dall’8 gennaio 2021 (dopo i 45 giorni necessari per poter procedere) avrebbe potuto provvedere alla richiesta di condivisione della graduatoria con i vari comuni (Forio, Serrara Fontana e Barano d’Ischia), ma non tutte le ciambelle riescono col buco (ma Bernasconi ci aveva dato già ampie prove della sua affidabilità con il caso Rumolo e la sua stessa assunzione) ed ecco la sorpresa di capodanno.Dalla Regione Campania hanno ricordato al comune di Ischia che la scelta delle graduatorie come “pare a piace” a Enzo & Co, deve attendere ancora qualche passaggio. Ed è interessante vedere cosa accade ora perché, secondo quanto scrivono i dirigenti regionali ci sono altri 49 dipendenti che hanno la precedenza nell’assunzione. Ma leggiamo insieme il regalo regionale arrivato il 31 dicembre!

“In riferimento alla nota prot. n. 0045565/2020 del 24/11/2020 – scrivono dalla Regione -, pervenuta tramite pec, da parte del Comune di Ischia (NA) – con la quale detto Comune – ai fini della ricognizione di cui alla normativa in oggetto – comunica che intende procedere all’assunzione delle seguenti figure professionali: n. 2 unità – Cat. C-C/1 – con profilo professionale di “Istruttore Tecnico” part-time al 50%; n. 1 unità – Cat. C-C/1 – con profilo professionale di “Istruttore Economico-Finanziario” a tempo pieno; n. 2 unità – Cat. C-C/1 – con profilo professionale di “Istruttore Amministrativo” a tempo pieno.

Si rappresenta che, la Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili – 54.11- della Regione Campania, ha pubblicato – ai sensi dell’art. 5 della legge L 14 dell’11/08/14 – sul sito della Regione Campania e sul BURC n. 27 del 4/05/2015, il D.D. n. 115 del 29/04/20I5, con allegati gli elenchi dei lavoratori in disponibilità, ai sensi dell’ art. 33 del D. Lgs. n.165/01, per un periodo di 24 mesi ai sensi del comma 8 del citato art. 33, a decorrere dalle rispettive date di inserimento da parte degli Enti presso i quali prestavano attività lavorativa. Per le unità dipendenti dal Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta in liquidazione – già inseriti in percorsi formativi di riqualificazione ed in un progetto relativo alla campagna di informazione e di sensibilizzazione ambientale – è stato emanato il D.D. n. 1143 del 21/12/2020: Aggiornamento liste di disponibilità ai sensi degli arti. 33, 34 e art.34-bis del D.Lgs. 165 /20 0 1 e succ. modif. ed interg., in corso di pubblicazione sul BURC. Si rappresenta, inoltre, che il Commissario Liquidatore del Consorzio di Comuni BACINO SALERN0/ 2 per lo smaltimento RR.SS.UU in liquidazione con sede in Salerno – con nota prot. n. 2118 del 21/05/2019, pervenuta in data 28/05/2019 – ha trasmesso l’elenco “di n. 49 dipendenti da inserire negli appositi elenchi tenuti dalla struttura regionale, per la relativa messa in disponibilità ai sensi degli artt. 33, 34 D.Lgs. 165/2001, con decorrenza 23 maggio 2019 per n. 46 unità e decorrenza 27 maggio 2019 per le restanti n. 3 unità lavorative , essendo tali dipendenti in situazione di eccedenza riguardo le esigenze funzionali ed alla situazione finanziaria consortile”.

E’ evidente che la Giunta ischitana quando aveva deciso di scorrere solo le graduatorie dei comuni isolani aveva fatto i conti senza la legge (e che Ischia non conoscesse la normativa della materia lo ha scritto e rivendicato, chiaramente, l’avvocato di Lello Montuori nel suo ricorso al TAR) e senza l’oste della Regione Campania che, allagata alla mail ha inviato anche “le schede dipendente relative a detto personale il cui Decreto di inserimento nelle liste di disponibilità – n. 766 del 3/07/2019 – è stato pubblicato sul sito della Regione Campania nella sezione “Casa di vetro”.”

Wow, vuoi vedere che Enzo ha preparato un piatto che si papperà qualche altro lavoratore pubblico e non chi aveva già scelto lui nelle graduatorie degli altri comuni? Stiamo qua a vedere cosa accade.

Nel frattempo, però, ecco è la conclusione della nota regionale: “Pertanto , considerando, la necessità di assicurare ogni iniziativa utile ad un tempestivo ricollocamento dei lavoratori in disponibilità, capace di soddisfare nel contempo le esigenze dei lavoratori e delle Pubbliche Amministrazioni interessate, si invita, codesto Comune a prendere visione dei citati elenchi dei lavoratori in disponibilità ed a prendere contatti con il Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta in liquidazione e con il Consorzio di Comuni BACINO SALERNO/2, Enti presso i quali prestavano attività lavorativa, ai fini della ricollocazione del personale eccedente disponibile alla mobilità esterna prevista dagli artt. 33, 34 e 34-bis del D.Lgs. 165/2001.”

Sono belli i saluti del Funzionario dott.ssa Adriana Di Lullo, del Dirigente Staff 93 dr. Gennaro Caiazzo e del Direttore Generale dott.ssa Maria Antonietta D’Urso: “Si resta in attesa di riscontro.”

Già, restiamo tutti in attesa del riscontro. Nel frattempo, però, niente befana per chi aspettava un contratto da firmare nella calza.