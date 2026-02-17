Nessun falso e nessuna truffa: il fatto non sussiste. Assolto Antonello D’Abundo

Certe vicende giudiziarie non sono solo processi: diventano pezzi di vita sospesi. Nel caso di Antonello D’Abundo, la sospensione è durata oltre dieci anni, attraversando indagini, dibattimenti e una condanna di primo grado prima di arrivare al verdetto della Corte d’Appello di Napoli. Un verdetto netto: assoluzione perché il fatto non sussiste, con revoca delle statuizioni civili.

L’origine della vicenda è nelle accuse formulate in sede penale. A D’Abundo veniva contestato, in primo luogo, il reato previsto dall’articolo 491 del codice penale, aggravato, per aver – secondo l’impostazione accusatoria – falsificato un assegno bancario della Banca di Roma compilando alcuni campi relativi al luogo, alla data e all’importo di cinquemila euro su un titolo ritenuto appartenente a un carnet intestato a Licciardello Orazio.

In secondo luogo, gli veniva contestato il reato di truffa ex art. 640 c.p., ipotizzando che la compilazione dell’assegno e l’avvio della procedura esecutiva per il recupero della somma costituissero artifici e raggiri finalizzati a ottenere un profitto economico ritenuto indebito, con conseguente danno per il soggetto indicato come debitore.

Su questa base, nel 2022 il Tribunale di Napoli – sezione distaccata di Ischia – aveva assolto D’Abundo dal capo relativo alla falsificazione, ritenendo il fatto non previsto dalla legge come reato, ma lo aveva condannato per il capo relativo alla truffa, infliggendo un anno di reclusione, mille euro di multa e disponendo il risarcimento dei danni con provvisionale.

La difesa dell’avv. Gianluca Maria Migliaccio ha impugnato la decisione sostenendo che le condotte contestate non integrassero alcun illecito penale e che la ricostruzione accusatoria fosse fondata su una lettura parziale delle prove. L’atto di appello ha insistito sulla necessità di una valutazione complessiva del materiale probatorio, ritenuto incompatibile con la configurazione del reato e privo di elementi certi in grado di sostenere l’affermazione di responsabilità.

Il giudizio di secondo grado, più volte compulsato dallo stesso D’Abundo, ha completamente ribaltato il quadro. In aula, oltre alla difesa della parte civile che chiedeva una provisionale più ampia, il Procuratore generale aveva chiesto la riforma della sentenza limitatamente alla declaratoria di prescrizione del reato. La Corte d’Appello ha scelto invece di esaminare il merito della vicenda. E lo ha fatto arrivando alla conclusione più netta possibile: il fatto non sussiste.

Tradotto nel linguaggio del diritto, significa che le condotte contestate – la presunta falsificazione del titolo e l’utilizzo dello stesso per attivare una procedura esecutiva – non costituiscono reato. Non solo non sono punibili: non integrano proprio l’illecito ipotizzato.

Per D’Abundo è la chiusura di un percorso lungo oltre un decennio. Un periodo segnato dal peso di accuse gravi, dalla necessità di difendersi e da una condanna che ha inciso sul piano personale e giudiziario. In questo contesto si colloca anche un dato significativo, come già detto: è stato lo stesso imputato a sollecitare per quattro volte la fissazione dell’udienza d’appello, chiedendo una decisione nel merito e non una soluzione processuale di comodo.

Determinante il lavoro difensivo dell’avvocato Gianluca Maria Migliaccio, che ha impostato la strategia su una rilettura tecnica delle prove, sulla contestazione dell’impianto accusatorio e sul richiamo alla giurisprudenza di legittimità in materia di configurabilità del reato di truffa. In sede di appello è stata inoltre depositata una memoria difensiva con richiami a pronunce della Corte di Cassazione ritenute pertinenti rispetto alla vicenda e idonee a escludere la sussistenza degli elementi costitutivi del reato.

La Corte ha recepito questa impostazione e ha deciso di pronunciarsi nel merito, escludendo la rilevanza penale dei fatti contestati e revocando anche le conseguenze civili della precedente condanna.

Dopo oltre dieci anni, il processo si chiude così con una formula che, in cronaca giudiziaria, ha un peso preciso: il fatto non sussiste. Non un reato estinto dal tempo, non una responsabilità attenuata, ma l’affermazione che quelle accuse non trovano riscontro penale. E che le condotte contestate non costituiscono reato.