Nessun Covid per la dottoressa di Lacco Ameno, guarita in 7 giorni!

Ida Trofa | Il comune di Lacco Ameno, nonostante sia sede dell’unico Ospedale isolano è, senza dubbio, uno dei territori meno interessati dall’epidemia da coronavirus con soli 8 casi positivi rilevati e almeno 4 errori di attribuzione e ben 2 ipotesi di tampone positivo errato. Ovvero di tampone dichiarato positivo ai danni di un soggetto per il quale, infine, al termine delle verifiche sanitarie e dei contro-tamponi di prova, si è stabilito che non vi era alcuna positività.

Dunque, Lacco Ameno, reticente al virus anche se interessato da un particolare fenomeno che non ha riguardato nessun altro comune: l’errata attribuzione dei casi o dalla segnalazione di “falsi positivi”. Almeno per così dire.

Superata la fase critica dell’emergenza, ora la situazione è relativamente migliorata, ma solo attraverso un costante rilevamento dei nuovi casi positivi sarà possibile tenere sotto controllo la diffusione del contagio, evitando che tornino a essere al limite.

Il caso di positività della Guarda Giurata accertato ma non ufficializzato al comune di residenza. Il dato merso dallo screening Rizzoli

Ieri, l’ennesimo enigma lacchese. Ischia è chiamata, d’improvviso, a fare i conti con un nuovo caso sensibile di COVID-19. Dopo 13 giorni dall’ultimo caso rilevato. Nella prima mattina, infatti, è stata resa nota (in maniera del tutto rocambolesca e tipica della gestione locale dell’ASL NA 2 Nord) la positività di una guardia giurata in servizio presso l’Ospedale Rizzoli di Lacco Ameno. Nato ad Ischia e residente a Lacco Ameno, il caso dell’esponente della sicurezza privata, non è stato comunicato e certificato ufficialmente agli uffici comunali diretti dal Commissario Simonetta Calcaterra.

Questo fino alle 20,50 di venerdì 15 maggio, benché la dichiarata positività fosse emersa dal report dei laboratori dell’Ospedale Cotugno di Napoli alle 22.30 di giovedì 14 maggio. Una mancata rilevazione ufficiale in comune che, di fatto, non cancella la dichiarazione di positività notiziata da ambienti ospedalieri all’uomo e molto probabilmente, al comune di residenza.

Lo stesso, ignaro, aveva continuato a lavorare e prestare servizio. Cosi come i suoi familiari e i contatti diretti.

Caccia ai contatti diretti ed alla filiera del contagio

Si tratta di uno di quei lavoratori, fino all’ultimo istante dall’insorgere del primo dubbio di contagio, è stato impegnato in prima linea e che ha contribuito alla lotta che tutti insieme abbiamo combattuto contro il virus. La condizione dell’uomo, asintomatico, è stata fotografata e data con risultato positivo al termine della campagna di screening effettuata per tutti i sanitari del Rizzoli in queste settimane. Posto in quarantena, in attesa di ulteriori accertamenti, in via precauzionale, sono iniziate contestualmente le operazioni per identificare i contatti sociali intercorsi in questi giorni. Il vigilantes risulta, tra l’altro, coniugato con una operatrice di una importante catena di supermercati già interessata nei mesi scorsi da un focolaio sensibile al centro di una disastrosa a gestione fatta di ritardi, omissioni e mancata assistenza da parte dell’ASL. Sono diversi i contatti stretti posti ora in isolamento fiduciario e screenerati anche attraverso i test sierologici rapidi. Due di questi test eseguiti sempre nella giornata di ieri avrebbero dato esito positivo. Un solo caso di questi mostra sintomi e stati febbrili. Si attende l’esito dei tamponi messi in previsione.

C’è più di un dubbio

In ogni caso la vicenda è ammanta da più di un dubbio.Come può essere sfuggito l’uomo ai precedenti test ed alle precedenti verifiche? Si tratta di un volgarmente detto “falso positivo”? Di un errore o di uno scambio di provetta? Solo l’esito delle ulteriori verifiche potrà dirlo. Guarda caso un enigma, questo, che ha riguardato l’ultimo caso di positività accertato sull’isola il 2 maggio nel comune di Lacco Ameno, ma anche il primo caso di dichiarata guarigione e attestazione ASL di abilità al lavoro certificata agli enti locali, alle aziende ed alle autorità dalla stessa ASL NA 2 nord, data agli atti in soli 7 giorni, l’11 maggio.

Il 2 maggio positivo, l’11 maggio perfettamente sano

Si tratta del caso emblematico di un camice bianco dichiarato positivo al COVID-19 dopo una serie di innumerevoli peripezie ASL. Un caso che le autorità sanitarie dichiaravano non collegato ad altri focolai già accertati dopo l’esplosione della Pandemia.Un caso molto delicato afferente una realtà sensibile del territorio. Infatti ha riguardato una dottoressa in servizio presso la Guardia Medica ASL. Il secondo camice bianco ischitano, risultato positivo al Coronavirs. Il secondo dopo il caso del medico di Ischia di istanza al Loreto Mare di Napoli ospedalizzata al PO Anna Rizzoli ormai dal 27 marzo.

Il nono operatore sanitario sull’isola (6 a Villa Mercede, 1 al Rizzoli, 1 al Loreto Mare e 1 Guardia Medica). Avviato l’iter per risalire alla cerchia dei contatti diretti e indiretti del soggetto. Dopo attente verifiche, tamponi e contro tamponi la donna è stata dichiarata perfettamente sana. Nessun COVID-19. Come tutti i medici ASL in via precauzionale, la donna era stata sottoposta nuovamente a più di un tampone con tutta la sua famiglia convivente composta sta 3 persone. Tra questi, il che aveva reso il caso ancora più pernicioso da trattare, suo marito, medico di famiglia con studio a Casamicciola Terme. Tutti sono risultati negativo. E, alla finem la verità è emersa facendo tirare a tutti un sospiro di sollievo. L’11 maggio la verità con il timbro della Unità operativa dei epidemiologia Ischia e Procida del Distretto Sanitario n. 36. La nota è giunta al medico, ai suoi familiari e colleghi ed al sindaco di Forio dove ha sede la Guardia Medica. Si tratta della certificazione per Coronavirus SARS-CoV2 non rilevato che consente tra l’altro la ripersa di ogni attività. “Le linee guida Ministeriali, Regionali ed Aziendali definiscono guarito il paziente che presenta una risoluzione della sintomatologia da Covid-19 (febbre, rinite, tosse, mal di gola, difficoltà respiratoria, polmonite) e risulta negativo a due test consecutivi, effettuati a distanza di almeno 24 ore uno dall’altro, per la ricerca di SARS-CoV-2. Per quanto di competenza, visti gli atti in possesso, allo stato si attesta: che i tamponi effettuati, in data 4/5/2020 ed in data 8/5/2020, hanno dato il seguente esito alla Real time PCR per la ricerca del Coronavirus SARS-CoV2: NON RILEVATO;che riferisce “la persistenza di assenza di sintomatologia”. Insomma non vi è altro da agiungere. Intelligenti pauca.