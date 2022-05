Nello torna a scuola, conquiste di normalità. La festa al “Nautico” di Procida

La notizia che è iniziata a circolare sull’isola alle prime ore del giorno ha lasciato tutti esterrefatti e con una grande, anzi grandissima sensazione di vuoto: Massimiliano Ferrandino, il capitano appassionato di fotografia e amante delle cinofilia e del Napoli, ci ha improvvisamente lasciati. Con il suo sorriso solare e la sua risata contagiosa, i suoi modi di fare sinceri e il suo sapere essere amico sempre, senza far sentire il “peso” della distanza, Massimiliano era davvero amato da tutti. Sempre attento a quanto avveniva sulla sua isola nonostante vivesse da tempo ad Arezzo con la moglie Nancy e l’amatissima figlia Melissa, Massimiliano si informava su ogni avvenimento attraverso il web e i suoi tanti, tantissimi amici.

Amici che hanno inondato di amore, in queste ore, il web e la sua conosciutissima famiglia. Da sempre innamorato del mare, passione ereditata dal papà, Massimiliano aveva intrapreso una fortunata carriera nel mondo della navigazione che lo aveva portato a viaggiare in giro per il mondo, senza mai dimenticare la sua terra, la sua famiglia e tutte le persone a lui care. Non mancava mai, infatti, di fare ritorno ad Ischia e di incontrare tutti gli amici più cari, varie volte l’anno e, sempre, con tantissime nuove idee e progetti da realizzare.

Appassionato di fotografia, Nikonista convinto, Massimiliano è riuscito ad immortalare le sfumature più belle dei luoghi che ha visitato, raccontando tante piccole storie attraverso i suoi ritratti. Come anche la passione per le cinofilia, che lo ha portato a diventare esperto giudice cinofilo internazionale della Federazione WDF/ICBD, come vi avevamo raccontato pochissimo tempo fa. Una passione che ha coltivato fin da bambino, un amore per i cani viscerale, che lo stava portando anche a realizzare un suo piccolo grande sogno sulla nostra isola.

Le sue idee, i suoi ideali, il suo sorriso e il suo grande amore per l’isola, mancheranno davvero a tutti. Alla moglie Nancy, alla figlia Melissa e a tutta la splendida famiglia Ferrandino vanno le condoglianze più sentite del direttore Gaetano Di Meglio e di tutta la redazione de Il Dispari.