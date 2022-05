Nello, mi sembri un supereroe. Sandra Malatesta

Caro Gaetano,da tempo ormai scrivo per te e da tempo ti leggo e non faccio che pensare a Nello Verde che è tornato a scuola.

Quel ragazzo mi è sembrato un supereroe, e I suoi genitori persone speciali. Poi subito dopo ho capito che tutti i genitori sono speciali quando si trovano a lottare per un figlio che non sta bene, che vorrebbe farcela e lotta e sopporta cure dolorose quasi come a dire a quei genitori di stare forti e speranzosi. Nello ci ha fatto stare tutti con il fiato sospeso.

Mesi mesi e mesi si tanti 18 mesi un anno e mezzo e poi…finalmente di nuovo a scuola. Scuola un nome che fa parte della mia vita, non solo un nome ma un posto dove ho vissuto tanti anni e dove ho avuto alunni che hanno lottato e vinto e un’altra dolcissima che ha lottato sempre sorridendo e sempre dai modi gentili, che non è riuscita a vincere e ci ha lasciati.

E la scuola di colpo, diventa una stanza, con tanti amici, con gli occhi lucidi, che vogliono che Nello sia in piedi e lo circondano quasi a creare un cordone.

Conosco da anni il padre di Nello che lavora in un ristorante del centro di Forio, non conosco la mamma ma sento che entrambi finalmente stanno sentendo il sole addosso. Io sono particolarmente colpita da questi ragazzi che riescono a farcela e ringrazio la vita, il destino, Dio i medici, la fisioterapia, e lo sono perché purtroppo un giovane a me caro ha lottato tanto ma non è riuscito a vincere. Cosi dalla sofferenza e dal dolore ho tirato fuori quei piccoli sprazzi che vogliono farsi vedere solo a chi vuole vederli. Sai Gaetano non tutti vogliono vedere quel poco di apertura verso chi soffre dopo aver sofferto tanto.

Non è facile ma due sono le strade, o lasciarsi andare e piano piano smettere di esserci per chi è rimasto, o invece vivere il dolore lasciandolo entrare nel cuore, guardarlo, soffrire, rispettarsi e, allo stesso tempo, sapere che quel dolore viene dall’aver tanto amato e piano piano fare di quel dolore una parte di sé, che spinge di nuovo a scoprire che ancora tanti hanno bisogno di chi sta soffrendo. In quel bisogno la vita tira a un piccolo passo alla volta.

Così Nello è a scuola con prof e amici, così Nello sa di essere amato e così i genitori di Nello vanno a prenderlo e lo vedono a casa e ho sentito un gran bisogno di scrivere per dire a Nello che sono felice per lui e che vedere quel tuo sorriso in mezzo ai tuoi amici mi è sembrato un raggio di sole lungo lungo che arrivava ovunque abbracciando forte te e la tua famiglia in bocca al lupo.