Nello lotta ancora. Condizioni in metto miglioramento

Tonino Pone, lo zio di Nello, il giovane centauro vittima del grave incidente in scooter delle scorse settimane a Forio, comunica un nuovo, importante, aggiornamento.

“Il guerriero Nello lotta con forza, non è ancora cosciente ma il suo corpo risponde alle sollecitazioni respira da solo e le condizioni generali – scrive Zio Tonino – sono in netto miglioramento e appena possibile sarà trasferito in una struttura riabilitativa. Amici, la strada e lunga ma lui combatte con energia e sono convinto che ce la farà. Vi ringrazio a nome di tutti noi genitori, nonni, zii e amici. E non dimenticate una preghiera x lui grazie”

Il combattivo Tonino Ponte, icona e volto del basket sull’isola, aggiunge una chiosa dai toni forti e aspri: “Cari amici vi voglio aggiornare sulle condizioni di mio nipote Nello prima però devo dire che non tutti si sono comportati bene e mi rivolgo a quelli che hanno fatto sciacallaggio diffondendo notizie false che non corrispondono alla verità fate autocritica e…. vergognatevi.” Ecco, vergognatevi!