“Nell’abbraccio della Madre”, il mese mariano della Diocesi di Ischia

Il nostro Vescovo Pietro, alle porte del mese mariano di Maggio 2020, ha voluto indirizzare una lettera ai fedeli della Diocesi di Ischia per invitarli a recitare con devozione e Amore il Santo Rosario nell’arco di questo mese così come chiestoci dal Santo Padre Francesco.

Nella sua lettera il Vescovo si compiace di come la preghiera in modo particolare in questo tempo di Coronavirus sia stata e continui ad essere “l’alimento per non soccombere allo scoraggiamento, per non cedere alla disperazione, e ritrovare la pace!”.

Questo mese mariano si aprirà con la S. Messa che il nostro Vescovo Pietro celebrerà presso la Parrocchia della Natività di Maria Ss. – Santuario Diocesano in località Schiappone, Giovedì 1 ° Maggio alle ore 18.45. (diretta su Teleischia, Nuvola Tv e profilo facebook Diocesi di Ischia);

quella stessa sera alle ore 21.00 (diretta su Tv2000) l’Italia intera sarà affidata alla protezione di Maria Ss. con l’Atto di affidamento che si terrà nel Santuario di S.Maria del Fonte a Caravaggio (Bergamo).

Sempre per quanto riguarda la nostra Chiesa di Ischia, ogni sera del mese di maggio alle ore 19.45 sarà trasmesso il S. Rosario da una diversa comunità parrocchiale isolana, (diretta su Teleischia, Nuvola Tv e profilo facebook della Diocesi di Ischia).

Si ringraziano le emittenti televisive locali Teleischia e Nuvola Tv per la disponibilità ancora una volta dimostrata nel trasmettere i momenti più importanti della vita della nostra Diocesi.