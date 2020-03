Nel rispetto delle vigenti disposizioni, il CIDI isola d’Ischia chiude la propria sede al pubblico e sospende le attività formative in presenza.

Il DPCM del 9 marzo, all’articolo 1 comma 1, così dispone: “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale.”



Questo il dettano normativo dell’articolo 1 del DPCM dell’8 marzo: “a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.



Alla luce di quanto detto sopra, dunque, vanno evitati gli spostamenti all’interno del proprio territorio e fuori lo stesso.



Pertanto, nel rispetto delle citate disposizioni, la sede del CIDI isola d’Ischia sita in Ischia in via delle ginestre 3 resterà CHIUSA al pubblico fino al prossimo 3 aprile, cioè durante il periodo di efficacia delle misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale.



Pertanto tutte le attività di sportello avverranno ESCLUSIVAMENTE a distanza: attraverso mail (ischiacidi@libero.it) e, per le situazioni più urgenti e indifferibili, previo appuntamento, via Skipe. Il recapito telefonico 333.4277791 sarà attivo ESCLUSIVAMENTE per le comunicazioni urgenti e per l’eventuale fissazione di appuntamenti via Skipe.



Anche tutte le attività formative e di aggiornamento programmate in presenza fino al prossimo 3 aprile sono sospese oppure, ove possibile, proseguite a distanza.



Al fine di mantenere i contatti con i soci, saranno intensificate le comunicazioni e/o informazioni via mail.



Considerato il particolare momento che anche la nostra comunità sta attraversando, si confida nella collaborazione di tutti.